Daniela Parra envía polémico mensaje tras suspensión de audiencia de Héctor “N”.

A casi dos años de su detención, el actor Héctor “N” continúa en prisión preventiva oficiosa a la espera de conocer cuál será su futuro. Cabe mencionar que el histrión fue acusado en 2021 por su hija menor Alexa Hoffman, la cual procreó con la actriz Ginny Hoffman, de haberla abusado sexualmente desde que tenía 6 años y hasta los 14.

Abogado de Héctor Parra y su hija nos hablan de situación del actor.

¿Cuándo será la audiencia final del actor?

Desde entonces Héctor “N” se encuentra en el Reclusorio Oriente de la CDMX. El día de ayer se llevó a cabo la audiencia de alegatos finales, en donde la víctima y el acusado presentaron pruebas y alegatos con el fin de que el juez diera el fallo definitivo.

Sin embargo, la audiencia de sentencia llevará más días de lo previsto, ya que fue pospuesta hasta el próximo 10 de mayo, por lo que el actor permanecerá más tiempo en prisión preventiva.

¿Qué dijo Daniela Parra al respecto? Daniela Parra decidió no acudir a la audiencia en la que su padre sería declarado culpable o inocente por el delito que se le imputa; no obstante, luego de conocer la nueva fecha de la audiencia final, la hija del actor rompió el silencio en redes.



“Pues como era de esperar, jugando chueco, como siempre. Nueva audiencia: 10 de mayo. Ten por seguro papá, que cada día más que te hacen pasar ahí, será recompensado por Dios. SIEMPRE CON LA FRENTE EN ALTO. #JusticiaparaHectorParra”, publicó Daniela en su cuenta de Twitter.

¿Cuáles fueron las palabras de Alexa Hoffman?

Por su parte, Alexa Hoffman, quien acudió a la audiencia en compañía de su abogada, dijo sentirse confiada en que la verdad está de su lado y no quiso hablar sobre el documental que anunció a través de sus redes sociales titulado “Los dos juicios de Alexa”.

“La terapia es algo súper importante para mí, he avanzado muchísimo”, declaró Alexa y agregó que “si no tuviera gente que me apoya y la vedad de mi lado no podría con esto”. Es preciso mencionar que a las afueras del Reclusorio Oriente se encontraba un grupo de feministas que le mostraron su apoyo.

¿Qué dijo el abogado de Alexa Parra?

Minutos después de que finalizara la audiencia, el abogado de Alexa Hoffman dijo a El Universal que será hasta mayo cuando se determine la situación legal del actor. “Con la novedad de que hasta el 10 de mayo hay nueva audiencia para alegatos de clausura. Escucharon a una parte y a la otra no, están obstaculizando nuevamente el proceso”.