VIDEO: Así fue el intento de homicidio que sufrió Daniela Spanic.

Gaby Spanic encendió las alarmas el día de ayer, luego de revelar que su gemela Daniela fue golpeada en la cabeza en un lugar público. Los hechos ocurrieron cerca de los juzgados familiares en la Ciudad de México, cuando Daniela salió a comprar un café y recibió un golpe de un sujeto.

Gaby contó la historia en Instagram, en donde habló de un posible intento de homicidio a su hermana Daniela. Esta última estaba en los juzgados atendiendo cosas relacionadas a su divorcio de Ademar Nahum, pero después salió de las instancias a comprar una bebida acompañada de su chófer José Luis Leyva.

Tras lo sucedido, Daniela contó a los medios de comunicación que se encontraba comprando un café, cuando un sujeto la golpeó por detrás con un objeto contundente.

“En el estacionamiento vino un hombre que me golpeó por detrás, aquí atrás, tenía algo muy fuerte. Me fui a comprar un café, me senté para esperar y entrar aquí, fue en el momento que me golpeó... que casualidad que fue en el mismo lugar donde me operaron”, dijo en su reciente encuentro con la prensa.

Daniela Spanic interpone denuncia tras lo sucedido

Daniela acudió a interponer una denuncia por intento de asesinato: “Voy a poner una demanda... después voy a ir al hospital a que me hagan un examen”.

En redes sociales comenzó a circular la teoría de que el ataque habría sido orquestado por Ademar Nahum, exesposo de Daniela Spanic. La actriz reaccionó con un “no sé" ante estos rumores en internet.

El golpe ocurrió afuera de los juzgados familiares de Avenida Juárez, en la Ciudad de México, pues Daniela acudió para atender temas relacionados a su divorcio, así como temas de una denuncia para que Nahum se digne a darle a su hija una vida mejor.

