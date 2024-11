Danna y Ceci de la Cueva cuentan su experiencia en el doblaje de Wicked

La alfombra amarilla del Auditorio Nacional se iluminó con la emoción de los fanáticos de Wicked, quienes esperaban ansiosos a las voces en español de Elphaba y Glinda, personajes centrales de la esperada película.

Danna y Ceci de la Cueva, actrices que interpretaron a estos mismos personajes en el teatro hace 11 años, ahora tienen la oportunidad de revivirlos en el doblaje del filme, protagonizado por Ariana Grande y Cynthia Erivo en la versión original en inglés.

¿Cuál fue el impacto de Elphaba en la vida de Danna?

Danna compartió lo significativo que ha sido para ella retomar el papel de Elphaba, la poderosa bruja verde de Wicked: “Me cambió la vida. Soy la mujer que soy gracias a Elphaba, definitivamente”, expresó con emoción. La actriz recordó que, desde joven, este personaje le enseñó a valorar su propio poder y autenticidad, ayudándola a enfrentarse al síndrome del impostor, una sensación que considera común en personas de todo el mundo.

De igual modo, añadió que esta experiencia le reconfirma la importancia de todo lo que ha vivido: “El personaje me vino a enseñar eso muchas veces, y esta vez todavía me reconfirma quién soy y que todo lo que viví al final me ha construido hasta este momento”.

¿Qué dijo Ceci de la Cueva sobre su experiencia en el doblaje de Wicked?

Por su parte, Ceci de la Cueva, quien da vida a Glinda, compartió su orgullo y admiración hacia su amiga y colega. Para Ceci, esta colaboración fue un reflejo de la profunda conexión que ambas comparten en la vida y en el escenario: “Hemos podido compartir momentos tan bellos juntos, y ahora habiendo compartido este momento con Cynthia y con Ariana de la mano de mi Elfie, de mi Danna, me llena de orgullo”.

La actriz destacó cómo su relación con Danna no solo fortaleció su trabajo, sino que también les brindó un empoderamiento único. “Quiero presumir a mi amiga, quiero que el mundo entero vea su talento, vea su calidad humana, vea su belleza”, agregó Ceci, quien se mostró feliz de poder formar equipo con la también cantante en esta nueva etapa de sus carreras.

