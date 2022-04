VIDEO: Así confirmó Danna Paola su noviazgo con Alex Hoyer.

Danna Paola se presentó a la alfombra roja del musical Charly y la fábrica de chocolate, donde hizo público su noviazgo con Alex Hoyer por primera vez.

Danna Paola causa polémica tras publicar un video con un mal comentario dirigido hacia Paulina Rubio.

“Es la primera vez que voy a hablar. De verdad se los digo, para mí es algo súper privado. Mantenerlo para nosotros es nuestra decisión. No es un secreto, pero no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario, me enorgullece mucho estar al lado de una persona que admiro y que me admira”, expresó la cantante a la prensa mexicana.

A pesar de hacer pública su relación sentimental con el cantante, Danna Paola pidió privacidad.

“Quiero invitarlos a ser parte de mi vida, pero la privacidad es elección nuestra. Sí estoy feliz, estoy enamorada y estamos enamorados”, declaró.

Y quien también se dio cita en la alfombra roja de Charly y la fábrica de chocolate fue Alex Hoyer, pues habló de su romance con Danna Paola.

“El tema no es que no queramos responder, simplemente es el tema de la privacidad. No es evadir tampoco, lo que ya se sabe se sabe, es una decisión de ambos. Así lo estamos manejando, con toda la humildad digo: es la verdad. Es algo que queremos cuidar bastante”, confesó.

Te puede interesar: Danna Paola le envía mensaje a Belinda. (VIDEO)

Danna Paola responde a las críticas a su cuerpo

En otros temas, Danna Paola también habló de las críticas que constantemente recibe a su cuerpo, asegurando que es una mujer sana.

“Estamos en una generación más depresiva, debemos apoyarnos y dejar de hablar de los cuerpos de los otros. A mí me han ofendido muchísimo diciendo que ahora estoy súper flaca, la verdad es que estoy sana y estoy bien”, reveló.

Por último, la intérprete de Sodio expresó que desea tener una mejor relación con la prensa, pues además está acudiendo a terapia para manejar su ansiedad social.

“Sufro de mucha ansiedad social. Los invito a tomar terapia a todos allá afuera, es algo muy necesario. Quería agradecerles por todo el apoyo, al final, hemos crecido juntos y es importante tenerlos a mi lado”, concluyó.

También te puede interesar: Danna Paola se tatúa en honor a su fallecida abuelita.