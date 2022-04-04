Danna Paola le envía mensaje a Belinda. (VIDEO)

Luego de no querer platicar con nosotros la semana pasada a su llegada a Monterrey, Danna Paola, quien participó este fin de semana junto a Moderatto en el Festival Pal Norte, en aquella ciudad, nos explicó con más calma por qué de su negativa aquel día.

Ayer no te podía decir porque era sorpresa y yo ‘qué te digo’. Increíble, amo Monterrey, feliz de volver, feliz de que me hayan invitado. A Moderatto lo amo, Jay de la Cueva es un gran amigo, un gran ser humano y feliz de volver con esta presentación tan increíble

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Emocionada de reencontrarse con su público tras el fallecimiento de su abuelita, Danna Paola agradeció a Moderatto el haberla invitado a cantar con ellos el tema Solo quédate en silencio, que hiciera famoso RBD.

Fue increíble lo que hizo Jay en el escenario, el día del Auditorio Nacional, fue, de verdad, un abrazo al corazón con una pérdida tan grande en mi familia, pero creo que fue muy bonito recibir esa energía de su parte y de todo el público presente

En otros temas, Danna presumió orgullosa que una exclusiva marca de ropa italiana, la eligió su vocera para asistir a un evento en Milán y Roma.

La verdad, como primera mexicana, eso nos hace una brecha también para todos los latinos, para toda la gente, sí se puede, hoy en día, se nos están abriendo muchas fronteras y me enorgullece mucho trabajar con una marca italiana que, pues vamos de la mano haciendo cosas juntos, me enorgullece llevar el nombre de México en alto, siempre

Danna Paola le deseó lo mejor a Belinda

Por último, así reaccionó ante la reciente decisión de Belinda de mudarse a España y probar suerte allá, tal y como ella lo hizo hace un tiempo.

Pues, qué padre, qué bueno. Yo creo que cada persona necesita cambios en su vida. Qué bueno, me da mucho gusto

Alex Hoyer revela que tiene un gran relación con Danna Paola

Aunque no han confirmado que existe una relación amorosa entre ellos, Danna Paola y Alex Hoyer se han dejado ver juntos en más de una ocasión, pero a diferencia de Danna, él no tiene problemas en atender a la prensa que lo intercepta en algún evento público.

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