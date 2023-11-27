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FOTOS | Danna Paola explota contra fans "tóxicos"

Danna Paola ha generado polémica en redes sociales luego de que más de uno señalara que su canción “Aún te quiero” no está teniendo éxito. Te contamos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

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