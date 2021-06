Danna Paola responde a cuestionamientos sobre su ex Eleazar “N”.

Danna Paola festejó el día de ayer su cumpleaños número 26. La cantante mexicana, que triunfa a nivel internacional, ha tenido tiempo para reflexionar sobre las relaciones e incluso opinó sobre su exnovio Eleazar “N”, quien estuvo detenido por violencia de género.

En una entrevista que brindó al programa Ventaneando, Danna Paola dijo que pasó de página hace muchos años y que está más feliz y plena que nunca. “Estoy con personas que realmente suman a mi vida y que realmente son personas que valen la pena y que son increíbles personas”, dijo contundentemente.

La también actriz dejó claro que no le interesa lo que suceda con Eleazar, pese a que tenían una relación cuando ella apenas tenía 15 años mientras que él tenía 25 años. El romance entre ambos comenzó cuando protagonizaron la telenovela “Atrévete a soñar”.

“Creo que cuando la vida te pone en una situación como la que estoy ahorita, uno tiene que pasar página y no hablar de algo que ya no me interesa”, agregó.

Los actores tuvieron un noviazgo de cinco años, donde hubo rumores de maltrato de parte de él hacia ella. De hecho, se hizo pública una discusión que ambos tuvieron en la que él le cuestionaba de manera violenta a ella la razón de un mensaje que la joven cantante había recibido.

En esa ocasión, Eleazar insultó a Danna Paola por el mensaje que había recibido; más tarde, los actores se separaron.

