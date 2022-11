Danna Paola enfrentó fallas técnicas durante su show en el Auditorio.

Los problemas en la nueva gira de Danna Paola no paran. ¿Qué sucedió?

La gira “XT4S1S” le sigue jugando malas pasadas a Danna Paola pues además de que tuvo que posponerla en un principio, hace unos días terminó con un enorme vendaje por un percance que sufrió durante el primer concierto de su gira que ofreció en Guadalajara. La cantante se presentó en el Auditorio Nacional de la CDMX donde también presentó fallas técnicas.

La intérprete de “Oye Pablo” tuvo que improvisar por casi 20 minutos con tal de no quedarle mal a sus fans que se dieron cita en el coloso de Reforma.

La actriz se encontraba interpretando uno de sus más grandes temas cuando de pronto exclamó “que no está saliendo, ¿en serio? No sé qué suceda, pero pues es un show en vivo”, declaró la actual pareja de Alex Hoyer.

“Ok, necesito saber qué pasó. Se fue la secuencia, venga pues, vamos a improvisar. ¿Qué pasó? ¿Seguimos atorados?”, añadió y entre risas le dijo a su público que se iba a llevar un palo santo en alusión a los problemas que ha tenido durante el arranque de su gira.

Te puede interesar: Danna Paola desapareció del escenario por un accidente en Guadalajara.

“Nos están diciendo que haga tiempo porque no sé qué sucedió amigos. Auditorio Nacional una noche más épica en este XT4S1S Tour”, sentenció.

Así mismo, Danna Paola tomó una bandera de la comunidad LGBT y exclamó que “viva el amor” y le dijo a su público que “te valga ma… lo que diga la gente allá afuera. Amor es amor y que nadie se meta”.

¿Qué dijo sobre los problemas técnicos? Posteriormente, Danna dijo que le había encantado que se presentaran esos problemas técnicos porque así pudo tener un momento muy personal con su público. “Abajo del maquillaje traigo un ojo morado porque lo di todo”.

Al final, se tomó el tiempo para hablar sobre la depresión que sufrió y que la llevó a posponer el inicio de su gira: “Para mí la depresión por que he pasado, la ansiedad por la que he pasado los últimos meses, años, me ha enseñado a que necesito abrazarla”.

Para aprovechar el tiempo, Danna Paola le rindió un merecido homenaje al ‘Príncipe de la canción’ José José. Una vez que el problema fue solucionado la cantante complació a sus fanáticos con sus mejores temas como “Mala fama”, “El primer día sin ti”, “Oye Pablo”, “Sodio”, “Agüita” y “XT4S1S”.