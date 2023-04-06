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FOTOS | Danna Paola rompe en llanto tras conocer a Katy Perry.

La cantante compartió una imagen donde se le ve muy consternada tras conocer a su estrella favorita.

Por: Maribel Velázquez

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Danna Paola traje de bano.jpg
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