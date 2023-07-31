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FOTOS | Danna Paola pone el nombre de México en alto en Tomorrowland 2023

Se llevó a cabo el festival Tomorrowland en su edición 2023, ¡y Danna Paola compartió escenario con Dimitri Vegas, Like Mike y Steve Aoki. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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