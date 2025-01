Danny Rey obtuvo su libertad tras ser acusado de presunto abuso sexual

En plenas fiestas navideñas, el pasado 23 de diciembre y después de vivir literalmente un infierno que duró casi un año tras haber sido acusado de presunto abuso sexual infantil y corrupción de menores en agravio de sus sobrinas, el cantante tapatío Daniel Dueñas Masciarelli, cuyo nombre artístico es Danny Rey, pudo recuperar su libertad tras ser exonerado por el juez 18 de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del 1er Distrito Judicial del estado de Jalisco.

Danny Rey eligió a Ventaneando para hablar por vez primera, tras su salida del Centro de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco, donde permaneció 10 meses tras haber sido detenido y deportado de Argentina.

¿Qué dijo Danny Rey?

“Me fui a Argentina, fui a preparar cosas que tenía muchas ganas de hacer allá y bueno, empecé a grabar el disco y un día, de repente, decidí llevar la ropa a lavar con la persona que me lavaba la ropa, fue cuando me encañonaron y dijeron mi nombre”, declaró.

“Volteé y eran las personas de Interpol, me esposaron y me llevaron a un lugar que se llama Cabía, que es una fiscalía en Argentina, a un calabozo y estuve ahí un mes y medio y estuve después un mes en domiciliaria y me extraditaron ya para Guadalajara”, añadió Danny Rey.

“La ficha roja me la escondieron, o sea, eso fue literalmente comprado, a mí nunca me avisaron que me estaba buscando la Interpol”, recalcó.

¿Todo se trató de una mentira? Como una gran mentira orquestada por su cuñado, esposo de su hermana Mabell Dueñas, calificó el cantante las delicadas acusaciones que mantuvieron todo este tiempo en prisión.

“Estuve en la cárcel por una mentira, sin pruebas y sin nada. Siempre esta persona, no sé por qué siempre tuvo una fijación conmigo, yo siempre viví fuera de Guadalajara, de hecho, una semana antes de que me acusara supuestamente de la barbaridad de la que me acusó, amenazó a mi hermana, le habló por teléfono y le dijo que iba a acabar conmigo”, acotó.

¿Sus sobrinas declararon que jamás las violentó sexualmente? Visiblemente emocionado, Danny Rey narró el momento en el que, durante la audiencia del 23 de diciembre de 2024, sus sobrinas aseguraron frente al juez que nunca fueron tocadas ni violentadas sexualmente por él.

“En el momento que las entrevistan a ellas y dicen la verdad, para mí fue algo increíble porque lo único que quería era verlas, abrazarlas y que supieran que las amo, que lo que pasó ya no tiene absolutamente nada que ver. Tengo momentos en que me dan bajones, ya sabes, porque es difícil que te acusen de algo así, lo único que sí te puedo decir es que soy una persona que es inocente”, finalizó.