¿De qué murió Proteo, el perro rescatista? Esto fue lo que sucedió.

Una tragedia volvió a sacudir al mundo entero luego del terremoto de 7.8 grados que cimbró a Turquía en días pasados y que hasta el momento ha dejado un saldo de más de 35 mil muertos, por ello, equipos y brigadas de rescate de diversos países viajaron hasta este país para ayudar en la búsqueda de personas de entre los escombros, entre ellos México, que recientemente sufrió la baja de Proteo, el perrito rescatista.

Frida fue salvada por una rescatista de animales.

¿Cómo fue el anuncio de la muerte te Proteo? La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció el pasado domingo el fallecimiento de Proteo, perrito que formaba parte de la delegación mexicana que participa en labores de búsqueda y rescate de personas en Turquía.

“Los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos lamentamos profundamente la pérdida de nuestro gran compañero can Proteo. Cumpliste tu misión como integrante de la delegación mexicana en la búsqueda y rescate de nuestros hermanos en Turquía. ¡Gracias por tu heroica labor!”, publicó la Sedena en su cuenta de Twitter.

Así mismo, la delegación mexicana en Turquía realizó una ceremonia en honor al perrito rescatista y le dedicó un minuto de silencio y uno de aplausos por su labor en el país europeo.

Hoy despedimos con honores a un gran canino, elemento de la @SEDENAmx que siempre trabajo con valentía y arrojo.



¿Qué se sabe sobre la muerte de Proteo?

En un principio se especuló con que la muerte del lomito rescatista se había dado durante el derrumbe de una estructura mientras se encontraba en un trabajo de reconocimiento; sin embargo, fue su propio entrenador, el cabo Carlos Villeda Martínez, quien reveló las verdaderas causas de la muerte del binomio canino.

¿Cómo murió Proteo?

En entrevista para Telediario, Villeda Martínez reveló que la muerte del binomio canino se debió a diversos factores: “La causa de su muerte de este connotado compañero, se debió a las condiciones climatológicas prevalecientes en ese país; sin embargo, su vida será recordada como el héroe que fue, reafirmando que el mejor amigo del hombre es y será un can, quien ofrenda su propia vida por salvaguardar al ser humano”, sentenció y aclaró los rumores de que había muerto por un derrumbe.

¿En qué otras misiones participó el binomio canino?

El entrenador del can, resaltó el trabajo que realizó el binomio canino en diversas emergencias tanto en México como en otros países, como en Guatemala en 2015, en Ecuador en 2016 y en Haití en 2021.

“Me siento muy orgulloso de mi can, especialmente que sea reconocido como un gran perro. Y no nada más me siento orgulloso de él, sino de todos los que han venido aquí y están cumpliendo con su trabajo, quisiera que así sean reconocidos”, añadió.