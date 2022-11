Dan último adiós a Frida, la perrita rescatista.

Hace unos días les informamos sobre el lamentable fallecimiento de Frida, la perrita rescatista del sismo del 19 de septiembre de 2017, al interior de las instalaciones del Subgrupo de Control Canino, sitió que fue su hogar durante sus últimos años de vida.

Frida fue salvada por una rescatista de animales.

Su muerte se debió por padecimientos propios de su edad, puntualizó en su momento la Secretaría de Marina (Semar). Cabe mencionar que en marzo pasado la secretaría informó que Frida se encontraba delicada de salud.

La perrita nació el 12 de abril de 2009, en la Unidad Canina de la Secretaría de Marina, perteneciente al Estado Mayor General de la Armada de México. Desde pequeña inició con su entrenamiento y mostró aptitudes destacadas que le permitieron completar su programa de entrenamiento en tiempo récord.

¿En cuántas misiones de búsqueda y rescate participó Frida? Frida participó en labores de búsqueda y rescate en Haití (2010), en 2013 participó en la localización de personal civil tras una explosión en la Torre de Pemex, en 2017 se integró a la brigada de rescate en Ecuador donde se presentó un deslave y también en el terremoto que cimbró a México en el mismo año. A lo largo de su trayectoria sumó un total de 55 personas encontradas, 12 vivas y 43 sin vida.

Así despidieron a la perrita rescatista

La Secretaría de Marina realizó el día de ayer (25 de noviembre) una ceremonia luctuosa en conmemoración del binomio canino Frida, de 13 años de edad en el patio de Honor del Cuartel del Alto Mando.

En este sitio se encuentra la estatua de la perrita rescatista, la cual fue diseñada por el escultor Víctor Hugo y tallada en bronce. En la efigie aparece portando sus goggles, chaleco y botitas de rescate.

La ceremonia fue presidida por el Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; sin embargo, el momento más emotivo tuvo lugar cuando Israel Arauz, quien fuera su compañero durante 8 años le dedicó unas emotivas palabras.

“Mi gordita, muchas gracias por este tiempo de enseñanza y de compañía, le diste mucho a nuestra nación, me diste tanto, que no tengo palabras, te llevas parte de mí, pierdo a una amiga, es un dolor profundo, no poder mirarte, acariciarte, bañarte, salir a entrenar y pedirte ese ladrido de energía y esperanza, te extraño mucho, te voy a extrañar siempre, nos vemos gordita, hasta la próxima misión”.