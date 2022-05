Criminóloga revela si es válido pedir una segunda autopsia en el caso de Debanhi.

El caso de Debanhi Escobar continúa causando indignación entre millones de mexicanos, pues la joven fue encontrada en la cisterna de un motel tras estar desaparecida a finales de abril de este año.

La criminóloga Diana Márquez visitó nuestro foro de Venga Alegría para explicar si es válido pedir una segunda autopsia, tal como lo hizo el papá de Debanhi.

“Es válido siempre y cuando argumentes bien tu inconformidad de la conclusión que practicó el primer médico forense. Se tendría que vigilar, siempre y cuando haya sido autorizada”, dijo.

La especialista también revela que se puede realizar un análisis toxicológico a un cadáver después de varios días de ser encontrado.

“Es posible realizar análisis toxicológicos, independientemente del periodo de muerte y de cómo haya sido, sí se puede realizar”, reveló.

Es indispensable la ayuda de un buen médico forense en el caso de Debanhi

Sobre cómo fue encontrada Debanhi en la cisterna de un motel, la especialista comentó.

“En criminalística de campo se observan primero las lesiones que presenta el cadáver y el médico forense ratifica a qué corresponden esas lesiones. Se determina en el caso de Debanhi que su causa de muerte fue por contusión profunda de cráneo”, reveló en VLA

“El ahogamiento se genera cuando la persona se sumerge viva en el agua, el cuerpo aspira agua y los pulmones se llenan de agua. Si el cuerpo cae sin vida, ya no existe esa absorción de agua. No encontraron agua en sus pulmones porque el agua que estaba en la cisterna no cubría completamente su cuerpo”, continuó.

Además, Diana Márquez revela cómo se puede determinar si una persona sufrió abuso sexual.

“Hay un exámen toxicológico que se llama fosfatasa ácida y se realiza para saber si hay una señal en boca, ano y vagina de un fluido. Dependiendo del tiempo que lleve el cadáver sumergido sería más difícil conocer las lesiones”, expresó la especialista en Venga la Alegría.

