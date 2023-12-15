Declaran culpable al policía Leopoldo Azura por el homicidio de Octavio Ocaña: ¿qué sigue en el caso?

A poco más de dos años del asesinato de Octavio Ocaña, y después de casi dos semanas de audiencias exhaustivas, finalmente este jueves Leopoldo Azuara de la Luz, el policía que participó en la persecución policiaca del actor, fue declarado culpable del delito de homicidio doloso y abuso de autoridad, hecho que la familia del actor, celebró a las salidas de la sala de juicio oral del Penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México.

Ya es culpable, la próxima semana tendremos ya la audiencia para la individualización de las penas, para lo de la reparación del daño

Que Dios lo perdone, nosotros no lo vamos a perdonar nunca

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Octavio, debería de estar vivo, pero el corazón se siente en paz, porque finalmente se comprobó que él sufrió de un homicidio doloso y un abuso de autoridad. Este caso, pasa a la historia, por qué, porque un policía con un arma, por supuesto que puede llegar a parar a la cárcel si comete un abuso de autoridad

¿Qué va a pasar con el otro involucrado en el caso?

Recuérdese que aún queda pendiente el enjuiciamiento del policía Gerardo “N”, presunto cómplice del crimen y quien sigue prófugo de la justicia.

Gerardo, aunque esté escondido va a aparecer y va a pagar también su delito

La jueza mencionaba de la coautoría, entonces, sería mucho más abreviado, por supuesto, desde luego hay que respetarle todos sus derechos, pero tendrá la oportunidad de ser vencido en juicio, pero ya no es lo mismo, por eso nosotros decíamos ‘entrégate’ o sea, lo mejor es siempre entregarse, ya que no lo hizo, ahora tendrá que enfrentar a la justicia

La familia de Octavio Ocaña fue amenazada

Por cierto que, al final de la jornada Bertha Pérez Ocaña y su madre Doña Lucía, tuvieron que partir escoltadas por elementos de seguridad pública, pues según dijeron, recibieron amenazas de la familia del sentenciado.

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