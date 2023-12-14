El periodista Jorge Zamitiz revela el estado de salud de Rosita Pelayo

Este jueves se enlazó al foro de Ventaneando el periodista Jorge Zamitiz, quien nos habló sobre el estado de salud de la actriz Rosita Pelayo, quien se encuentra hospitalizada tras complicaciones de salud.

¿Qué dijo Jorge Zamitiz?

El periodista declaró que Rosita Pelayo llevaba ya “tres semanas con la quimio y la radio, y había estado perfecta, habíamos hecho hasta el programa y todo iba muy bien. Esta última semana que ya era la final, se le empezó a complicar y empezó a tener en su colostomio, creo que se llama así la bolsita que le ponen, empezó a tener un poco de sangre, entonces, eso alarmó a Doña Herminia, que es la señora que la cuida y decidimos traerla al hospital”.

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“Aquí se dice que, probablemente sea consecuencia del tratamiento que tenga una úlcera, lo delicado aquí es que por la condición de mi querida Rosita todo esto se va agravando, tiene una deshidratación muy fuerte y ahorita yo hablé con ella el día de ayer, por desgracia… la situación se ha complicado un poco más y no puede ella atenderlos”, agregó.

¿Cómo llegó al hospital Rosita Pelayo?

Al preguntarle al periodista Jorge Zamitiz sobre cómo llegó la actriz al nosocomio, él aseguró que “bien, llegó consciente, ahorita está muy cansada. La veo con muy poca energía pero está consciente, está haciendo sus bromas, con muy poca energía pero sigue tratando de mantener ese sentido del humor”.

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¿Qué le han dicho los doctores?

Jorge Zamitiz señaló que le están haciendo estudios a Rosita Pelayo para “ver si es la úlcera o es alguna otra consecuencia de la cirugía. Le habían quitado ya el tumor y me parece que fue a Ventaneando y se veía perfecta, pero había dos tumores más que por el tamaño y la ubicación no se le pudieron quitar, entonces tuvieron que darle este tratamiento… y ahorita sí le pegó este tratamiento”.

¿La ANDA está cubriendo los gastos? Jorge Zamitiz declaró que sí, aunque ella sigue sin recibir el dinero que le deben, por ello, optaron por llevarla al hospital de la ANDA.





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