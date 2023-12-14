Eugenio Derbez fue cercano con sus hijos hasta que crecieron: así es su relación

Por primera ocasión, Eugenio Derbez habló de la complicada relación con sus hijos, todo en una entrevista exclusiva con Pati Chapoy, donde el actor abrió su corazón.

Sí, mucho más cercana. Fíjate que es difícil, como que mis hijos y yo éramos muy unidos, en general, luego, cuando mis hijos crecen y mi hija en especial se casa. Cuando mi hija se casó, se convirtió en otra persona y siempre le he dicho que, como que la perdí y ya no era mi hija…

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Lo que nos sucedió en el viaje, que al estar un mes, cinco semanas, bajo el mismo techo y que nos decían ‘material, platiquen anécdotas, cosas’ empezamos a sacar cosas, que tenemos por ahí guardadas, de las cuales nunca profundizamos y en el viaje empezaron a sacar esas cosas…

Sin embargo, cuando la familia fue a terapia, comenzaron a sanar todas esas cosas que habían dejado pendientes por años.

En la terapia, lo empezamos a sanar, pero creo que lo que más nos ayudó, fue las siguientes temporadas, así como la primera nos separó, las siguientes temporadas nos unieron

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Apoyado por su esposa Alessandra Rosaldo, el actor habló sobre la relación que ha tenido con la expareja de su hija, Aislinn Derbez.

Al principio fue difícil, en esa primera temporada, lo que sucedió Pati, creo que por primera vez nos vimos, eso nos llevó a poner distancia y a separarnos, hubo un distanciamiento importante con los dos como pareja, pero un poco más con él y a partir de la separación y el divorcio, yo lo dejé de ver muchísimo tiempo, ahora ya pasaron varios años, ahora ya que me lo encuentro…

Sin embargo, Aislinn siempre tuvo el apoyo de su padre, pues fue la primera persona que supo de su separación.

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