¿Lo conoces? Dejó la escuela a los 12 años, fue cantante callejero y se convirtió en una leyenda de la música ranchera

Hablar de él es referirse a uno de los cantantes más grandes de México, pues aún teniendo una vida complicada con el paso de los años y a base de mucho trabajo y dedicación, se convirtió en toda una leyenda, donde sus sueños de ser como su ídolo Pedro Infante, lo motivaron más que nada.

Este reconocido cantante y actor mexicano tuvo que abandonar la escuela primaria a los 12 años ya que se tuvo que dedicar a trabajar en el campo por indicación de su padre y durante su juventud trabajó lavando coches, boleando zapatos… Antes de ser una leyenda de la música ranchera Vicente Fernández pasó por un gran camino lleno de pruebas.

¿Cuáles fueron los primeros trabajos de Vicente Fernández?

Poco antes de dedicarse al canto, Vicente Fernández fue mesero y se dedicaba al aseo de un restaurante conocido como “La Casita” y fue durante esta época que participó en algunos concursos de canto locales, mismos que le motivaron a seguir sus sueños de vivir de la música.

A los 24 años de edad el también conocido como “El Charro de Huentitán” se unió a grupos de mariachi como el “Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza”, y el “Mariachi de José Luís Aguilar”, donde colaboró cercanamente con Felipe Arriaga, quien solía presentarse en un popular programa de radio de música, mudándose así a la Ciudad de México.

¿Cómo se hizo famoso Vicente Fernández?

Ya radicado en la ciudad, “Chente” acudía a diferentes compañías discográficas, aunque este solía tener respuestas negativas, hasta que un día, una popular estación de radio de aquella épica le dio una oportunidad y el resto es historia…

Fue en el año de 1966 que Vicente Fernández firmó su contrato con CBS México (hoy SONY MUSIC), con quienes grabó sus primeros éxitos como: “Tu Camino y El Mío”, “Perdóname” y “Cantina del Barrio”, siendo solo el inicio de una de las carreras musicales más grandes de todo el mundo.

Fernández se consolidó dentro de la música ranchera en ventas con sus siguientes discos como “Soy de Abajo”, “Ni en Defensa Propia” y “Palabra de Rey”, siendo que el furor era tanto que incluso conquistó la pantalla grande, pues también se hizo uno de los actores más solicitados.

|Mezcalent

¿De qué murió Vicente Fernández?

Tras casi 50 años de una carrera exitosa, Vicente fue diagnosticado con cáncer de próstata y sabiendo los riesgos de esta enfermedad el 16 de abril del 2016 realizó su último concierto siendo una despedida histórica en el Estadio Azteca, donde cantó cerca de 45 temas en lo que fue una noche única, en la que estuvo acompañado por su familia frente a 85 mil asistentes.

El 7 de agosto de 2021, el cantante visitó el pabellón de urgencias del Hospital Country 2000 en Guadalajara, después de haber sufrido una caída donde se lastimó las vértebras cervicales.

Ante este accidente, lo diagnosticaron con síndrome de Guillain-Barré y tras varias semanas luchando por recuperar su estabilidad, el 30 de noviembre sufrió una inflamación en las vías respiratorias bajas y en su sistema urinario, razón por la que regresó a terapia intensiva.

El 11 de diciembre, se reportó que su salud se deterioraba cada vez más y un día después Vicente Fernández falleció a los 81 años, a causa de una falla multiorgánica derivada del síndrome de Guillain-Barré.

