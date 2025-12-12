¿Jenni Rivera está viva? Mujer en San Luis Potosí sorprende con su impactante parecido a la Diva de la Banda

Lamentablemente han pasado 13 años desde que el mundo de la música se vestía de luto por la muerte de Jenni Rivera quien perdió la vida tras un accidente aéreo.

En los últimos días surgieron teorías que manifestaban que la cantante está viva por lo que la intérprete permanece más fuerte que nunca en la memoria de sus fans.

Ahora esta teoría ha vuelto a tener más peso debido a que una mujer fue captada en San Luis Potosí y su parecido a Jenni Rivera impactó a todos. Como era de esperarse las imágenes se volvieron virales rápidamente.

Recordemos que la Diva de la Banda, murió 9 de diciembre de 2012 a los 43 años. Esto sorprendió a todos sus seguidores como al medio artístico y fanáticos, ya que ocurrió cuando iba en un avión con destino a Toluca para poder brindar un show. A los 40 minutos del despegue, el avión se desplomó cuando cruzaba la Sierra Madre Oriental y se informó que ninguno de los pasajeros sobrevivió.

¿Qué se sabe de la mujer que se parece a Jenny Rivera?

Por medio de las redes sociales comenzó a viralizarse una fotografía de una mujer que estaba en Matehuala, en San Luis Potosí, en lo que parece la ventanilla de un hospital.

Sin dudas llamó poderosamente la atención de los fanáticos de Jenni Rivera por su parecido físico y que además se acentúa con el estilo de cabello que utiliza. Las teorías de que no murió pues comenzaron a replicarse en las redes sociales ya que muchos manifiestan que nunca murió.

La coincidencia es muy escalofriante. |X

Entre los comentarios de los usuarios pues se podía leer, “Idéntica”, “¿No que no servían para nada en la clínica? Sí, hasta reviven a los muertos”, “Ganotas que fuese real”, “Ahí no hay clínicas, es fake”, “Vino a consulta porque ahí sí la atienden”, “Es mucho parecido”, “Como caída del cielo” y “Igualita”.

Cabe destacar que muchos usuarios desconfiaron de la foto y la atribuyen a la inteligencia artificial que no sería una posibilidad que se descarte. De todas formas los fanáticos tienen un ápice de esperanza.

