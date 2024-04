Miguel “N” confesó su primer feminicidio hace 10 años por medio de un poema

Miguel “N”, mejor conocido como ‘El Demonio de Iztacalco’, fue detenido hace tres días por el feminicidio de María José, joven de 17 años que fue violada y asesinada por este sujeto mientras se encontraba en su casa.

Miguel “N” abusó sexualmente de María José y luego terminó con su vida. Al percatarse de lo sucedido, Cassandra, la madre de la occisa, intentó defender a su hija y durante el forcejeo resultó herida con un arma blanca.

Al percatarse de esta situación, los vecinos del lugar intentaron detener a Miguel “N”, quien logró huir a uno de los departamentos aledaños; sin embargo, fue sacado a golpes y luego fue puesto a disposición de las autoridades.

¿Miguel “N” mató a 7 personas más? Tras su detención, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron al departamento de Miguel “N” donde encontraron perturbadores hallazgos, entre ellos cinco cráneos y 20 restos humanos.

A falta de un comunicado oficial de la FGJCDMX, los periodistas Carlos Jiménez y Antonio Nieto han revelado información sobre el ‘Demonio de Iztacalco’ y la manera en que, se cree, llegó a cometer múltiples crímenes sin ser detectado por las autoridades.

Abro hilo sobre el perturbador poema de Miguel Cortes,



EL DEMONIO DE IZTACALCO



En el cual, confiesa haber matado a una mujer y haber tenido relaciones con su cuerpo sin vida.



Analizaremos esta confesión, un poco de su vida y cómo fue capturado. pic.twitter.com/NoQeMlPGGL — La Marla Sabrina (@lamarlasabrina) April 19, 2024

¿Quién es el ‘Demonio de Iztacalco’?

Miguel “N” presuntamente tenía dos identidades, pues trabajaba, presumía sus gustos, viajes y se mostraba como un defensor de los derechos sociales. Se sabe que estudió la Licenciatura en Químico Bacteriólogo Parasitólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Antes de ser detenido trabajaba en un laboratorio y habla tres idiomas bastante fluidos. También se sabe que contactaba a sus víctimas a través de redes sociales, aunque algunas eran conocidas y otras sexoservidoras.

¿El Demonio de Iztacalco confesó su primer feminicidio hace 10 años? Recientemente se han destapado en redes sociales nuevas cosas sobre el ‘Demonio de Iztacalco’, y una de ellas habla sobre un perturbador poema en el cual habría confesado su primer feminicidio hace 10 años. A continuación te decimos qué dice:

“Te extrañaré. Tal vez sea un castigo o un reto que aún no he descubierto. Pero cierto es que duele. Toqué tu mano y como esperaba, no noté ninguna reacción de tu parte. Te abracé y dije que te quiero, pero tu rostro estaba petrificado, sin sentimiento alguno. Al menos una sonrisa hubiera sido suficiente pero no llegó".

“Esta es una situación muy complicada para mí, espero entiendas. Pensándolo bien me doy cuenta que no solo quiero estar contigo sino que también quiero que tú estés a mi lado, quiero que tu rostro vuelva a expresar tu sentimiento hacia mi. De otra manera moriré de tristeza, de desilusión”.

“No es que sea egoísta o que exija demasiado, solo pido a la persona a quien quiero. Sin fuerzas, caí al suelo, el cuerpo me dolía y comencé a sangrar. Desconozco qué parte de mi cuerpo, pero reconocí mi propia sangre (…) Me encontraba hincado, enloquecido tal vez, perplejo en la situación. Mi sangre regada en el suelo comenzó a moverse, formando pequeñas ondas a mi alrededor, que súbitamente aumentaban”, versa una parte del poema.