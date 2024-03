Lista de jubilados que no recibirán su pago de la Pensión IMSS e ISSSTE en mayo del 2024

Marzo se encuentra a días de terminar, es por eso que los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estados (ISSSTE) han comenzado a preguntarse por su pensión de los meses siguientes.

Con miras a los meses de abril y mayo, el IMSS y el ISSSTE han hecho un importante anuncio, pues un sector de los adultos mayores no recibirán su pago durante el quinto mes. A continuación te decimos cuál es la razón.

Juan revela que vendieron su casa y no se dio cuenta por los vicios [VIDEO] Juan revela que vendieron su casa y que, como él andaba inconsciente por los vicios, no se dio cuenta de la situación hasta que un día le cerraron las puertas.

Las y los pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE todavía conservan algunas prestaciones, como el pago de aguinaldo o servicio médico, este dependiendo del régimen y esquema en el que se encuentren.

Te puede interesar: ¿Pago de la Pensión IMSS se retrasa por la Semana Santa? Esto dice el calendario

¿No habrá pago en mayo para pensionados del IMSS e ISSSTE?

Como es bien sabido, durante el mes de mayo los trabajadores reciben año con año el pago de utilidades, prestación que está marcada en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y que deriva de las ganancias de una empresa.

El pago del reparto de utilidades se debe hacer a más tardar el 30 de mayo de 2024 para aquellas personas que trabajan para una persona moral y el 29 de junio para quienes prestan sus servicios para una persona física.

En ese tenor, los pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE no recibirán su pago de utilidades, esto porque ya no se encuentran activos, por lo que las empresas no tienen obligación de dárselas. Sin embargo, deben estar tranquilos ya que su pago mensual llegará de forma normal.

Te puede interesar: Esto pasa si recibes tu Pensión IMSS antes de los 65 años

¿Cuándo les depositarán su pensión del IMSS e ISSSTE? El pago de la pensión del IMSS está programado para el miércoles 1 de mayo, mientras que para los del ISSSTE será depositado el 30 de abril.

¿Qué es el reparto de utilidades?

El reparto de utilidades es un derecho que tienen los trabajadores de México en el cual reciben una parte de las ganancias o utilidades generadas por una empresa en un período determinado. Este derecho está respaldado por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y tiene como objetivo compartir con ellos los beneficios económicos obtenidos por la empresa en la que laboran.

Según la LFT, las empresas están obligadas a repartir un porcentaje de sus utilidades a sus empleados cada año. El porcentaje que se reparte puede variar dependiendo del monto total de las utilidades y de otros factores como la antigüedad, los días laborados y el salario de cada trabajador, entre otros elementos.

También te puede interesar: Las razones por las que no es conveniente jubilarse antes de los 65 años