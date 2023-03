Amiga de Norma Lizbeth revela maltratos que sufrió la joven de su agresora.

El caso de Norma Lizbeth es una historia trágica en la que una estudiante perdió la vida después de una pelea física con otra estudiante. El incidente ha recibido mucha atención en los medios y ha llevado a una discusión más amplia sobre el acoso escolar y la seguridad en las escuelas.

Desde entonces, se han realizado investigaciones y se han tomado medidas para abordar el problema del acoso escolar. La historia de Norma Lizbeth es un recordatorio de la importancia de tocar este problema en nuestras escuelas y comunidades.

Amiga de Norma Lizbeth rompe el silencio.

Tras la muerte de la joven de 14 años a causa de una golpiza por parte de una de sus compañeras, una amiga de Norma Lizbeth denunció haber sido víctima de agresiones durante varios meses. Según Estefany, una de las estudiantes del plantel, un grupo de jóvenes, principalmente de tercer grado, discriminaban a estudiantes de bajos recursos y les impedían socializar. Por tal razón, Estefany decidió hacerse amiga de Norma al ver que era objeto de groserías y maltratos injustificados.

La amiga de Norma Lizbeth también reveló que Azahara Aylin, quien actualmente se encuentra recluida en el Centro de Internamiento para Menores Quinta del Bosque en Zinacantepec, Estado de México, era una de las agresoras. “Me pegaban, me insultaban y me discriminaban por mi color de piel (…) No nos dejaban hablarle a nadie porque según éramos sin dinero”, señaló Estefany.

Así mismo, aseguró que tras las agresiones solicitó apoyo a maestros y directores; sin embargo, no encontró respuesta debido a que calificaron las acciones como diferencias “normales” entre jóvenes estudiantes del plantel.

Finalmente exigió a las autoridades investigar al resto de los alumnos agresores para que sean expulsados, pues continúan dentro de la institución. “Queremos que no solo la investiguen a ella, porque también hubo otros compañeros que nos agredían, no era ella sola, había varios niños que nos golpeaban y nos amenazaban con que no habláramos”, rompió el silencio.

Queremos que todo cambie y que ya no sigan esos niños en la escuela, porque se nos fue Norma, pero seguimos varios que también somos víctimas de bullying y de agresiones de esos que siguen en la escuela

