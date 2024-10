¿Tienes derecho a aguinaldo si trabajas por honorarios? Esto dice la LFT

Con la llegada de diciembre, una de las dudas más frecuentes entre los trabajadores es si recibirán aguinaldo . Esta prestación es un alivio económico importante para muchos; pero ¿qué pasa si trabajas por honorarios? A continuación te explicamos qué dice la Ley Federal del Trabajo (LFT) al respecto y si puedes reclamar este derecho.

¿Qué es el aguinaldo?

Para empezar, es importante tener en cuenta que el aguinaldo es una prestación que la Ley Federal del Trabajo otorga a los trabajadores subordinados. Consiste en, al menos, 15 días de salario que deben pagarse antes de que acabe el año. Si el trabajador no ha cumplido el año laborando, tendrá derecho a una parte proporcional. Esta prestación es obligatoria y su objetivo es ofrecer un ingreso adicional en la época navideña.

¿Me corresponde aguinaldo si estoy por honorarios?

En general, los trabajadores por honorarios no tienen derecho a recibir aguinaldo, ya que no existe una relación de subordinación formal con la empresa; sin embargo, la situación no es tan simple. Si, a pesar de estar contratado por honorarios, cumples con una jornada laboral fija, utilizas herramientas de la empresa o reportas a un jefe, podrías estar desempeñando funciones como empleado subordinado. En este caso, podrías reclamar el aguinaldo argumentando que, en la práctica, existe una relación laboral.

Si te encuentras en esta situación, es recomendable que busques asesoría legal para determinar si puedes exigir esta prestación, ya que algunas empresas podrían estar usando el esquema de honorarios para evadir responsabilidades laborales.

¿Cuál es la fecha límite para pagar el aguinaldo 2024?

El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Es importante que, si trabajas bajo un contrato formal de subordinación, estés atento a que esta fecha se respete. Si no recibes tu aguinaldo en ese plazo, podrías reclamar legalmente este derecho.

Recuerda que, aunque trabajes por honorarios, en algunas circunstancias podrías tener derecho a esta prestación. No dudes en consultar a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para aclarar tu situación.

