Así puedes desactivar las reacciones de WhatsApp.

Recientemente llegó a WhatsApp una de las herramientas más solicitadas por los usuarios, las reacciones, las cuales nos permiten responder con 6 diferentes tipos de emojis a los comentarios recibidos; sin embargo, todo parece indicar que no todos están conformes y ya hay quienes están buscando la forma de desactivar esta opción.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo?

¿Qué son las reacciones y cómo se usan?

Con la nueva actualización de la aplicación de mensajería instantánea llegaron las reacciones, herramienta que nos permite interactuar con un mensaje y expresar lo que sentimos sin necesidad de escribir nada, únicamente hay que darle pulgar arriba (me gusta), corazón (me encanta), carcajada, (me divierte), sorpresa (me sorprende), tristeza (me entristece) y las palmas juntas que bien podrían significar socas distintas según el contexto.

Para utilizar las reacciones, únicamente hay que pulsar sobre el mensaje para que aparezcan los emojis y posteriormente seleccionar el de tu agrado. Cuando la envíes, la reacción aparecerá debajo del mensaje y será visible para todos los involucrados en las conversación.

Te puede interesar: WhatsApp: Esta es la nueva función que pocos han notado.

Para aquellas personas que deseen desactivar las reacciones deberán seguir una serie de pasos:

Lo primero que deberán hacer será abrir la WhatsApp y presionar sobre los tres puntos que se encuentran en la parte superior junto al símbolo de la lupa, para así ingresar al menú “Ajustes”.

Posteriormente dirígete a donde dice Ajustes/Notificaciones y desactiva la opción que dice Notificaciones de reacciones.

Pantallazo WhatsApp

Una vez que has desactivado la opción ya no recibirás avisos cada que una persona reaccione con un emoji al contenido que has compartido o que otras personas compartieron en los grupos.

Sin embargo, así como es posible desactivar las reacciones en WhatsApp, también se puede activar la opción “Notificaciones en alta prioridad” para que se muestre una vista previa de los avisos en la parte superior de la pantalla de tu celular. Pero eso no es todo, también podrás establecer los diferentes tonos de mensajes, así como activar o desactivar la vibración.