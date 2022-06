Desaparece hijo de Karen Itzel, joven del IPN encontrada sin vida.

El día de ayer la Fiscalía de la CDMX informó que, después de los trabajos de búsqueda, fue localizado el cuerpo sin vida de Karen Itzel Rodríguez Barrales, joven egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que desapareció cuando se dirigía a tramitar su cédula profesional.

“La Fiscalía CDMX informa que, como resultado de los trabajos de búsqueda, localizó el cuerpo sin vida de la joven Karen, vista por última vez en la alcaldía Tláhuac el 19 de mayo. Manifestamos nuestra solidaridad con familiares y amigos”, publicó la dependencia.

La Fiscalía CDMX informa que, como resultado de los trabajos de búsqueda, localizó el cuerpo sin vida de la joven Karen, vista por última vez en la alcaldía Tláhuac el 19 de mayo. Manifestamos nuestra solidaridad con familiares y amigos. En breve, mayor información — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 31, 2022

Este miércoles, Nadia, madre la joven finada, dijo no entender por qué su hija fue asesinada y pidió a las autoridades la pena máxima para la persona que cometió tan atroz crimen. “Mi hija no era una niña de problemas”, declaró en entrevista con Sergio Sarmiento.

El hijo de Karen Itzel se encuentra desaparecido

La madre de Rodríguez Barrales aseguró que su hija no merecía morir así y aseguró su nieto Javier Naim, quien tiene cuatro años se encuentra desaparecido, aunque no reveló más datos, indicó que el pequeño no iba con Karen Itzel el día de su muerte.

Por ello, la FGJCDMX activó la Alerta Amber para localizar a Javier Naim Galicia Rodríguez, el pequeño que procrearon Karen y José “N”. La ficha informativa emitida por la autoridad capitalina señala que la última vez que el niño fue visto fue el pasado 19 de mayo en la colonia San José, Tláhuac; sin embargo, no había trascendido que se trataba del hijo de la joven finada.

Se activa #AlertaAmber para localizar al menor de 04 años de edad, de nombre Javier Naim Galicia Rodríguez, fue visto por última vez el día 19 de mayo de 2022 en la colonia San José, alcaldía #Tláhuac pic.twitter.com/5qtESE0Xbz — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 27, 2022

José “N”, el presunto asesino de Karen Itzel

De igual forma, Nadia negó que su hija se encontrara viviendo en unión libre, asegurando que contrajo nupcias cinco años atrás con José “N”, quien fue vinculado a proceso por la desaparición de su esposa, por lo que permanecerá en prisión preventiva oficiosa.

José “N” fue detenido el pasado 26 de mayo por elementos de seguridad de la CDMX y durante su detención confesó haber asesinado a su esposa para posteriormente llevar su cuerpo en su camioneta hasta un lote baldío, donde la depositó y sepultó.

Fórmula #FiscalíaCDMX imputación contra un hombre, por su probable participación en desaparición de persona cometida por particulares agravada https://t.co/nSESHgReVM pic.twitter.com/qBJORGZHRy — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 27, 2022

La madre de la joven finada señaló que jamás recibió ningún mensaje que indicara que su hija se encontraba en peligro o que estuviera en alguna situación de riesgo y declaró que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ya se encuentra trabajando en el caso.

“Fue lo que yo le dije a las autoridades, quiero el esclarecimiento de la muerte de mi hija, quiero saber lo que pasó. Quiero justicia”, declaró.