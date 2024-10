Determinan que Luis Enrique Guzmán no es el padre de Apolo y no deberá pagar su manutención

Mas de un año le tomó a Luis Enrique Guzmán que la ley determinara que el pequeño Apolo no es su hijo y por lo tanto dejará de llevar sus apellidos. La sentencia sobre el caso de desconocimiento de paternidad que fue dictada este lunes, luego de que el juez pidiera hablar con el menor, también lo exime de pagar su manutención. Hasta aquí termina lo que el propio Luis Enrique Guzmán calificó como una verdadera pesadilla, producto, según dijo, de su expareja Mayela Laguna.

¿Qué dijo Luis Enrique Guzmán?

En charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando , Luis Enrique Guzmán dijo lo siguiente: “el juez lo decidió muy bien, dictó a mi favor” (...) Ya con esta sentencia quedamos completamente librados, tanto de la otra demanda de manutención, como de esta. Viví un año y medio de pesadilla bajo un engaño asqueroso y finalmente, hasta ahorita estoy libre de eso y no nada más yo, toda mi familia. Yo ya gané, yo ya he ganado y se van a decir muchas cosas de las cuales no siempre son verdad, lo importante es que hoy por hoy venció la justicia y que la verdad va a salir siempre”.

“Llevo un año de terapia y estoy tratando de asimilar las cosas para poder reiniciar mi vida social, laboral, sentimental, todas. Para mí todo eso es un renacimiento y voy a aprovechar mucho a mi mamá, a mi papá, a mis hijas y pasar más tiempo de calidad con mi familia”, recalcó.

¿Qué fue lo que aprendió de esta lamentable situación? “Hay que tener cuidado porque luego no sabes con quién te estás metiendo y que los motivos que tiene para acercarse a ti sean destructivos. Nunca me había encontrado a alguien así y ahora esa es la lección que me llevo, cuídense de con quien se emparejan y a quién le creen”, agregó.



¿Qué sentimientos tiene hacia Apolo?

“Solo el futuro podrá decir eso y yo estoy muy contento con la decisión del juez, creo que habló con claridad. No voy a negar que tuve sentimiento por él, como siempre he dicho ‘el niño es inocencia total, el niño es un ángel’, siempre lo ha sido y ahorita que lo vi, lo vi muy bien y él va a seguir siendo un angelito de cinco años”, añadió. “El juez habló con él y así fue como realmente se aclaró todo lo que faltaba para de una vez dar una sentencia justa”.

¿Mayela Laguna podría apelar la sentencia a favor de Luis Enrique Guzmán?

“Queda el recurso de apelación y en su momento el juicio de amparo, el día de hoy se publica la sentencia y ellos tienen un término que corre para la apelación. En ese sentido, en este momento se le van a quitar los apellidos una vez que quede la sentencia firme y definitiva porque recordemos que ellos están en su derecho a poder apelar... vamos a esperar unos 15 días hábiles. Se dice y se rumora que nosotros nunca dimos cumplimiento a las obligaciones alimentarias, situación que es totalmente falsa. Todo esto está dentro de dos juicios, no solamente uno e independiente al de ahorita... Hay dos jucios que acreditan que el señor Luis Enrique siempre dio cumplimiento a sus obligaciones alimentarias”, dijo la abogada de Luis Enrique Guzmán.

¿Mayela Laguina apelará la decisión del juez?

Tranquila, y con intención de finiquitar el conflicto, que por más de un año sostuvo con Luis Enrique Guzmán por la demanda de desconocimiento de paternidad que este entabló, Mayela Laguna llegó a loz juzgados de lo familiar y así se expresó de este penoso capitulo.

“Me siento bien, me siento tranquila de que por fin se acabe esto. Ya no quiero más salir en los medios, ya quiero que termine, yo nunca quise engañar a nadie. Hasta el día de hoy yo sigo en shock, yo no quise engañarlos a ustedes y nadie más”, dijo Mayela y aseguró que no impugnaría la sentencia. Mayela Laguna tampoco estaba negada a que su hijo conviviera con Luis Enrique Guzmán ni con la familia Pinal.