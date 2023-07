¿Cuáles son las deudas que no te ponen en la lista negra del Buró de Crédito?

Es cierto que desde hace mucho tiempo, las personas recurren a los créditos y préstamos para poder solventar sus necesidades o pagar sus deudas. Sin embargo, en este momento complicado para la economía del país, es muy común ver a ciertas personas con un historial negativo en Buró de Crédito. En esta ocasión, te diremos cuáles son las deudas que no te dejarán en la famosa lista negra y los motivos por los que no te pueden reportar.

Tenga mucho cuidado a la hora de invertir, podría ser fraude

Te puede interesar: ¿Cómo usar WhatsApp sin internet? Así puedes enviar mensajes GRATIS.

Cabe aclarar que, cualquier persona que pida un crédito, maneje una tarjeta bancaria o pida un financiamiento para adquirir una vivienda o un automóvil; en automático aparecerá en el Buró de Crédito, aunque no siempre de forma negativa.

¿Por qué aparecemos en el Buró de Crédito?

De acuerdo con los expertos, aparecer en el Buró de Crédito no siempre es una mala noticia, ya que sirve para que una persona se haga de un historial crediticio, lo cual ayuda al momento de solicitar cualquier tipo de crédito o préstamo ante una institución financiera, siempre que tenga todos sus pagos al corriente.

Por otra parte, si la persona no cumple con los pagos establecidos en tiempo y forma, esto comenzará a generar un historial negativo, lo que tendrá el efecto contrario y serán incluidos en la llamada lista negra, donde ninguna institución le querrá otorgar una tarjeta o un crédito.

¿Cuáles son las deudas que no salen en el Buró de Crédito?

Existen algunos servicios y préstamos que se pueden solicitar y que no son reportados ante el Buró de Crédito, por lo tanto, en caso de acumular deudas por ellos, no te podrán incluir en la llamada lista negra. Esto sucede porque las personas o instituciones que otorgan el financiamiento, no tienen un acuerdo con la entidad.

Desde tu tarjeta de crédito, departamental, crédito automotriz, hipotecario y hasta tu préstamo personal, aparecerán en tu #ReporteDeCréditoEspecial. Consúltalo GRATIS cada 12 meses: https://t.co/5Uvo4B0SRv#BuróDeCrédito pic.twitter.com/sa51YkO5O9 — Buró de Crédito (@BurodeCreditoMX) May 26, 2023

También te puede interesar: En qué estados de México no se podrá ver el Eclipse de sol

Préstamos de amigos o familiares: Estos movimientos no son reportados, ya que son de palabra o por la confianza a la persona.

Empeñar: La persona obtiene dinero dejando algún objeto de valor, es una opción que no se encuentra en Buró de Crédito.

Préstamos de nómina: Se trata de un acuerdo entre el empleado y la empresa. Las deudas solo son reportadas cuando la institución tiene un vínculo con el Buró de Crédito.