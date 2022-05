Así festejan el Día de las Madres nuestras conductoras de VLA.

Nuestras queridas conductoras de Venga la Alegría celebraron a lo grande este Día de las Madres, pues fueron apapachadas por el amor de sus seres queridos.

¡Nuestras conductoras nos platican lo mucho que aman ser mamás!

Una de las más nostálgicas por celebrar este 10 de mayo fue Anette Cuburu, quien a primera hora de este día expresó la dicha de ser mamá.

“La fortuna más grande de mi vida es ser mamá, no me cambio por nadie. Son mi fuerza y mi razón para cada logro. Cada beso que me dan me hace sentir en las nubes, que Dios los cuide y nos mantenga juntos amandonos siempre. Felicidades a todas las mamás, las admiro y respeto profundamente. Un beso enorme hasta el cielo para todas las mamitas que las cuidarán eternamente porque una nunca termina de ser mamá", declaró la originaria de Mexicali en su cuenta de Instagram.

Laura G tampoco perdió la oportunidad de abrazar a sus bebés Lucio y Lisa, mientras que Flor Rubio recibió las amorosas palabras de sus dos hijos.

Nuestra presentadora de la Zona de Espectáculos no dejó pasar la oportunidad de publicar una tierna foto junto a Laura y Anette en el foro de nuestro programa: “Mamás de Venga la Alegría, Dios nos bendice con nuestros hijos. Las quiero”, escribió en sus redes sociales.

Nuestros conductores de VLA dedican manualidades a sus mamás

Esta mañana, Cositas visitó nuestro foro de Venga la Alegría para ayudar a nuestros queridos conductores a realizar manualidades para sus mamás. Cada uno de los presentadores puso el corazón en sus creaciones para sorprender a sus mamis en este día especial.

Pato, Roger, Capi, William, Cynthia, Kristal y Sergio realizaron bellos obsequios para sus mamás, que seguramente atesorarán por siempre. ¡Te compartimos cómo quedaron las manualidades hechas por nuestros conductores de Venga la Alegría!

