Día Mundial del Vitiligo: En busca de sensibilizar a la población sobre esta condición.

Este viernes 25 de junio se conmemora el Día Internacional del Vitiligo, enfermedad crónica que afecta la piel, generando manchas blancas en algunas partes del cuerpo. Afecta entre el 2 y el 3% de la población mundial, según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este día se busca sensibilizar a la población sobre las consecuencias psicosociales que sufren las personas con vitiligo. Baja autoestima, tristeza, estrés, enojo e inseguridad son algunos efectos que enfrentan los enfermos de este padecimiento.

Se conmemora el 25 de junio en honor a Michael Jackson, quien falleció el mismo día pero de 2009. El cantante tuvo vitiligo a lo largo de su carrera artística y fue tomado como un símbolo de fortaleza.

Las manchas blancas en manos, pies, brazos, cara, labios, axilas, genitales y la ingle son el síntoma principal del vitiligo. No olvides acudir con un médico especialista para que te brinde apoyo adecuado si padeces esta enfermedad.

Día Mundial del Vitiligo: Missael Osorio se convirtió en símbolo de aceptación y amor

Missael Osorio se convirtió en una inspiración para millones de personas que tienen vitiligo. El joven, de 25 años, afrontó sus inseguridades a muy temprana edad para dar paso a una comunidad convertida en hermandad.

Su vitiligo comenzó a los 14 años de edad con un puntito rosa al lado de la nariz; sin embargo, desencadenó inseguridades y timidez en los meses siguientes.

“Fue muy fuerte porque estaba súper chiquito, estaba en la adolescencia cuando te quieres ver bien y no quieres tener ninguna imperfección en tu cuerpo. Cuando me enteré lloré toda la tarde”, confesó el también egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“La gente te ve raro, te ve feo, te pregunta qué te pasó o si te quemaste. A comparación de mucha gente que se ha intentado suicidar, eso nunca pasó por mi mente, pero sí me aislé completamente, no salía y tampoco iba a reuniones familiares”, confesó Osorio sobre las secuelas emocionales que generó el vitiligo en su persona.

Afortunadamente, Missael contó con el apoyo de sus familiares y amigos, quienes tomaron el tema del vitiligo con educación y respeto.

“La gente con la que me tocó convivir fue muy educada, de ellos nunca recibí un mal comentario o mala mirada. Fue gracias al apoyo de mis amigos y de mis papas que salí adelante”, subrayó el joven en exclusiva para TV Azteca Digital.

El vitiligo de Missael Osorio se redujo un 80% en los últimos años; sin embargo, continúa apoyando a otras personas como su misión de vida, pues se convirtió en administrador de una página de Facebook que cuenta con 12 mil integrantes. La comunidad de personas con vitiligo se volvió tan grande, que incluyó a personas de toda Latinoamérica.

Mi vitiligo empezó a disminuir y en la cara tengo solo como un 10%. En mi caso me dio en la cara y en otras partes de cuerpo

Entre los proyectos más destacados de Missael Osorio, se encuentran un Podcast y una cuenta de Instagram para crear conciencia sobre el vitiligo.

En algún momento sentí lo que siente una persona con vitiligo. Me habría gustado que alguien me apoyara, así como yo lo hago con este movimiento

Como si de una misión de vida se tratara, Missael asegura que debe hacer buenas acciones para combatir su propio vitiligo.

El vitiligo es como un amigo. Estoy obligado a hacer algo por los demás, cuando me estreso o no hago algo por alguien, me sale. Debes aceptar tu cuerpo al final

Missael Osorio continúa su lucha por concientizar a las personas sobre el vitiligo. Día tras día, aporta un granito de arena para crear un mundo más amoroso y empático a la diversidad.

“Tenemos que educar a las personas a que acepten la diversidad humana. Asombrarte por ver algo diferente, ya no va. Es normal sacar las emociones, pero al final tienen que ponerse de pie. La vida no se acaba teniendo vitiligo, comienza de una manera diferente”, concluyó Missael Osorio para nuestro portal.

Te compartimos el podcast y redes sociales para apoyar a la comunidad con vitiligo:

Spotify Viti Vida

Comunidad Facebook de Vitiligo