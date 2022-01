Diana Golden reacciona a la pelea callejera de Alfredo Adame.

Como exesposa de Alfredo Adame, Diana Golden espera que le crean la agresividad que el actor tuvo hacia ella cuando estuvo casada con él, luego de la pelea callejera que se hizo viral en todas las redes sociales.

“Ahora sí me creen que cuando yo tenía 20 años me metió una pistola a la boca, claro, es capaz, siempre, desde chiquito era así; lo que pasa es que con los años empeoró y así ha sido toda su vida, me extraña que le haya pasado o más bien sí le había pasado, pero nadie lo había grabado”, dijo la actriz.

La actriz de origen colombiano asegura que desde hace muchos años, Alfredo Adame siempre anda armado y es una persona muy violenta, con la que ella vivió episodios muy fuertes mientras fueron marido y mujer.

“Siempre está enjuiciando las cosas al revés y diciendo mentiras, me da risa que compare el peso de una pistola de verdad con una de juguete, por favor... ¿tú crees?”, cuestionó Diana Golden.

Diana Golden cuestiona las habilidades en artes marciales de Adame

Diana Golden cuestionó las habilidades en artes marciales de Adame, pues asegura que en el video quedó en evidencia los nulos conocimientos en ello, dado que no se ve que haya aplicado técnica alguna y simplemente pataleó como cualquier mortal.

“Creo que sabe Taekwondo y el Krav magá, eso es lo que hacen los soldados de Israel, imagínate, yo ahí no vi ningún karateka”, aseguró tajantemente Diana.

