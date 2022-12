Diana Jiménez defiende a Salma Hayek y a su yerno de escándalo.

Diana Jiménez, madre de Salma Hayek, rompió el silencio luego del escándalo que envolvió a la actriz mexicana y a su esposo François-Henri Pinault hace unos días a raíz de que una de las lujosas marcas del empresario utilizara en una campaña publicitaria a niños como modelos, portando accesorios alusivos al sadomasoquismo.

En exclusiva para Ventaneando, la señora Diana Jiménez salió en defensa de su hija: “¿Mi hija qué tiene que ver con eso? Yo pienso que como Salmita nunca ha dado nada que decir se agarran de ese incidente, de ese error de ese empleado para envolverla e involucrarla a ella, pero no es más que mala vibra y mala intención de la gente y son cosas que yo ni siquiera las quiero ver, no vale la pena”.

“Mi hija está por encima de cualquier habladuría porque no son más que habladurías”, añadió y agradeció la oportunidad frente a las cámaras para decirle al mundo que “Salma no merece que la critiquen más, que Salma tiene muchas cosas que enseñarnos como ser humano su desarrollo ha sido grande y no porque sea mi hija, y quiero que alguien me diga que no es cierto”.

La señora Diana Jiménez aseguró que todos aquellos que tratan de manchar la brillante carrea de su hija se les regresará, porque es la ley de la vida.

Por último, dijo sentirse tranquilo y aseguró que su hija es grande por ella misma y reveló qué es lo que lleva Salma Hayek consigo para atraer las buenas vibras.“Le llevó incienso de palo santo, en Querétaro se consigue fácil”, recalcó.

¿Su nieta Valentina seguirá los pasos de Salma Hayek? La señora Jiménez nos reveló si cree que su nieta Valentina seguirá los pasos de su mamá. “Primero tiene que hacer una carrera más oficial y ya veremos más adelante, ella piensa estudiar business (igual que su padre)”.

La madre de Salma Hayek viajó a Francia en compañía de su exesposo Sami Hayek y de su hijo del mismo nombre para pasar fiestas decembrinas al lago de la actriz. “Tenemos muchos años divorciados, pero somos amigos y padres. La comprensión del ser humano es muy importante”, finalizó.

¿Cuál fue el escándalo que envolvió a esposo de Salma Hayek? El empresario y multimillonario francés es el director general de Kering, la cual administra Balenciaga y fundador y presidente de Artemis Groupe, que contiene la empresa de subastas Christie’s.

Resulta que Balenciaga lanzó una campaña en la que aparecían niños con accesorios relacionados al sadomasoquismo, por ello, padres de familia y la sociedad en general comenzaron a manifestarse en redes. Fue entonces que la marca de lujo retiró las imágenes de sus sitios web y redes sociales.