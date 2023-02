Dictan prisión preventiva a Said Pichardo, exnovio de Livia Brito.

¿Cuál es la situación del exnovio de Livia Brito?

Tras la detención de Said ‘N’ y las primeras indagatorias de las autoridades, ya tuvo lugar la primera audiencia, donde el juez he tomado la decisión de que permanezca en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.







Por su parte, la defensa del exnovio de Livia Brito tiene hasta el próximo 24 de febrero para tratar de presentar las pruebas correspondientes que pongan a su cliente en libertad, aunque hasta el momento no hay más declaraciones al respecto.