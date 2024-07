Así le dio la espalda Christian Nodal a su hija Inti por su ‘hijo’ con Ángela Aguilar

La relación que han logrado consolidar en las últimas semana Christian Nodal y Ángela Aguilar, sigue causando mucha polémica en las redes sociales, por lo que muchos fans siguen haciendo fuertes comentarios sobre la pareja.

Sin embargo, todo parece indicar que la relación va de la mejor forma, pues la pareja de cantantes ha tomado la decisión de dar el siguiente paso en su vida amorosa, pues ha informado que ya son “padres” de una perrita a la cual nombraron “Chichi”.

El amor de los cantantes por su nueva mascota, ha sido tanto que la presumieron en las redes sociales y le hicieron su propio perfil de Instagram. Esta situación, ha causado una gran polémica y comentarios negativos en contra del sonorense.

¿Por qué Nodal está siendo atacado en las redes sociales?

Todo parece indicar que, las acciones de Christian Nodal están bajo la lupa, pues los fans opinan de todo y lo atacan. Ahora han reaccionado a las publicaciones del sonorense con su nueva mascota.

Los fans han hecho comentarios negativos sobre las fotos de Nodal y su perrito, pues aseguran que está pasando más tiempo con su mascota que el que comparte con su hija Inti, quien actualmente está viviendo en Argentina con su madre, mientras él disfruta de su exitosa gira en Europa.

“Mientras tanto Cazzu está criando sola a tu hija”, “presume más al perrito que a su hija”, “ojalá publicará tanto de su hija como de un perro. Y no es nada en contra de la perrita, sólo no es justo” y “cuando Nodal madure de aquí a 20 años, se dará cuenta que no sólo dañó su vida, sino la de Inti”, fueron algunos de los comentarios que los fans dejaron en su perfil.