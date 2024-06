Disquera solicitó judicializar demanda contra Christian Nodal y sus padres

La euforia y rotunda felicidad que Christian Nodal vive a propósito de su recién estrenado romance con Ángela Aguilar podría verse ensombrecida por una noticia que debería poner en alerta a sus apoderados y abogados. Y es que, según trascendió el pasado lunes 10 de junio, la disquera Universal Music, con la que mantiene un conflicto legal desde 2021 cuando abandonó sus filas y firmó como artista de Sony, solicitó a un juez de control que se judicialice la demanda de orden civil que presentó en el 2022 en contra del artista, señalándolo a él y a sus padres, Jaime González y Cristina Nodal, de intentar apropiarse de diversos temas musicales como “Me Dejé Llevar”, “Ahora” y “Ay, Ay, Ay”, de los cuales se desprenden los éxitos “Adiós Amor”, “Nace Un Borracho” y “De Los Besos Que Te Di”.

Te puede interesar: A Cristian Castro se le borra la sonrisa al escuchar el nombre de Mariela Sánchez

¿De qué se les acusa a Nodal y a sus padres?

En aquel entonces, la disquera argumentó que dichas obras le pertenecían y como prueba presentó una carta firmada por Cristina Nodal donde se da cuenta del pago recibido por la producción de estas, pero, según documentos que fueron filtrados a la prensa, ahora Universal acusa a Nodal y a sus padres de falsificar 34 contratos con la intención de atribuir al cantante la titularidad de dichas canciones, al abrigo de un notario público de Hermosillo, Sonora, de nombre Luis Fernando Ruibal Coker, cuya firma no coincide con la original, según los peritajes realizados por un experto en grafoscopía de la Fiscalía General de la República (FGR), además de que el mismo notario público declaró ante el Ministerio Público Federal que no reconoce el trazo y que no conoce a Christian Nodal ni a sus padres.

Te puede interesar: Julio César Chávez Jr. fue liberado de cargos, pero debe seguir en rehabilitación

Es por ello que la disquera ha solicitado a la autoridad competente, se judicialice la carpeta de investigación respectiva para que sea una autoridad penal la que tome conocimiento del caso y cite al artista y a sus padres a declarar.