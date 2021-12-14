Doña Cuquita llora desconsolada sobre el féretro de Vicente Fernández.

Todo lo que sucedió durante la misa para despedir a Vicente Fernández.

A poco más de 12 horas del fallecimiento de Vicente Fernánedez, ocurrido a las 6: 00 de la mañana con 15 minutos de este domingo 12 de diciembre, se llevó a cabo una misa en el recinto que él mismo inauguró en 2011 y que lleva su nombre: La Arena VFG.

Custodiado por su inseparable esposa Doña Cuquita Abarca, sus hijos, nietos, y el mariachi que lo acompañó durante los últimos años de su trayectoria, el cuerpo de Vicente fue colocado en medio del escenario rodeado de cientos de coronas de flores enviadas por amigos y fanáticos en su honor.

Sin duda, el momento que más conmovió fue cuando Cuquita, la imagen viva de la desolación, lloró sobre el ataúd de su amor.

Y fue su hijo Alejandro Fernández quien la consoló como mejor sabe hacerlo: cantándole Amor de los dos, que selló con un tierno beso en la boca.

A lo largo de poco más de tres horas, la música de mariachi no dejó de entonar los más grandes éxitos del ídolo de Huentitán, mientras se realizaban guardias de honor encabezadas por sus tres hijos Vicente Jr., Gerardo y Alejandro; y sus nietos, Vicente, Ramón, Emiliano, Gerardo Jr. Todos seguidos por las mujeres de la familia.

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Nieto de Vicente Fernández despide a su abuelo ante las cámaras de Ventaneando

Hermanos y empleados de Don Vicente Fernández también rindieron honores a quien durante años fue más que un jefe para ellos. Algunos colegas y amigos del medio del espectáculo también acudieron a darle el último adiós a El Charro de Huentitán, como la familia Aguilar encabezada por Pepe Aguilar y su esposa.

Aida Cuevas y Edith Márquez también tuvieron la oportunidad de dar el último adiós a Don Vicente Fernández.

En medio de su dolor, Alex Fernández habló para las cámaras de Ventaneando.

Es una noche muy triste, es algo inesperado de cierta manera porque todo aparentaba que se iba a poner bien, pero pues... gracias. Yo le prometí el cielo, mar y tierra. Me cuesta trabajo hablar ahorita…

Las puertas de la Arena VFG se mantuvieron abiertas al público y fue durante la madrugada que nuestras cámaras captaron la llegada de diversos arreglos y coronas florales enviados por Carlos Rivera, Banda El Recodo, Los Recoditos, así como de la cantante Ana Gabriel.

Doña Cuquita se mantuvo estoica al lado del féretro de su esposo, acompañada de diversos miembros de su familia que no la dejaron sola.

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