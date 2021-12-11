Vicente Fernández Jr. revela cuál es el estado de salud de Don Chente.

Vicente Fernández Jr. aceptó que la salud de su padre es delicada.

Vicente Fernández Jr. adelantó esta tarde que el estado de salud de su padre "es grave, delicado". El hijo de 'El Charro de Huentitán' aseguró que en breve se darán más detalles.

"Hoy va a salir el comunicado, está delicado grave, gracias. Gracias por su información. Perdón, no se vayan a golpear. Los doctores van a decir lo que tengan que decir, buenas noches a todos", dijo el hijo de Chente visiblemente afectado a salir del hospital donde permanece internado el legendario cantante.

Por su parte, Gerardo Fernández, otro de los hijos de Vicente Fernández, no quiso hablar mucho al respecto, pero pidió a la prensa que se le permitiera pasar.

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Este viernes se espera un nuevo informe médico

El neurólogo encargado de tratar a Vicente Fernández comunicó que será presuntamente este mismo viernes cuando se emita el informe de salud oficial a cargo del médico internista Arturo Gómez.

"Está delicado, se darán informes en un momento más por su médico tratante e internista y no tardarán en recibir su información. Está delicado", dijo el doctor.

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