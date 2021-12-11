Así fue el funeral de la actriz Carmen Salinas. (VIDEO)

Todo lo que sucedió en la funeraria con los restos de Carmen Salinas.

Carmen Plascencia, nieta de Carmen Salinas, se enlazó desde la funeraria a nuestro programa Ventaneando y reveló cómo fueron las últimas horas de la querida actriz coahuilense en el hospital.

Es un verdadero honor y privilegio recibir las muestras de amor en nombre de mi abuelita. Más que sedada, ella estaba dormida, seguía en el estado de coma de manera natural, entonces fue como un sueño que se alargó y se profundizó hasta que alcanzó el fallecimiento

La joven confirmó que la hemorragia de Doña Carmelita afectó su tallo cerebral.

Yo siempre hablaba de pronósticos favorables, pero con reserva porque el riesgo siempre estuvo latente. A pesar de que la hemorragia fue absorbida por el cuerpo, no sabíamos el daño que había dejado. El daño alcanzó el resto del tallo cerebral que controla la presión y de esa manera se entra en paro cardíaco

Te puede interesar: Daniela Berriel retomará demanda contra Eduardo Ojeda.

Los restos de Carmen Salinas serán cremados

Este viernes 10 de diciembre se están llevando a cabo los servicios funerarios en la Ciudad de México, y el día de mañana, los restos de Carmen Salinas serán cremados.

“La decisión se tomó siguiendo nuestros instintos, escuchándola y conviviendo con ella, nos parece la mejor decisión”, expresó Carmen Plascencia sobre el cuerpo cremado de su abuelita.

Los familiares de Carmen Salinas no han recibido propuestas para honrar la memoria de la coahuilense con un homenaje.

Por el momento no porque estamos muy recientes con la partida y con todos los procesos desde ayer en la noche. Mi abuela se merece todos los homenajes del mundo porque es un gran ser humano único. Ya que estemos más tranquilos, quizás se acerquen para ver qué podemos hacer para honrar su memoria

Plascencia se siente conmovida por todas las muestras de amor a su abuela.

El cariño de las personas es invaluable y es muy grato recibirlo… no solo de personalidades, sino del público que está aquí afuera

Se recordará a Carmen Salinas con una misa a las 8:00 de la noche en este día y otra más el próximo sábado 11 de diciembre a las 10:00 de la mañana.

También te puede interesar: Daniela Parra prepara la Navidad para su padre Héctor “N” en prisión.

