En estos lugares de CDMX puedes hacerte gratis la prueba de COVID-19

En las últimas semanas se ha registrado un incremento en el número de personas contagiadas por COVID-19 y su nueva subvariante JN.1 - Pirola, es por eso que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer los módulos donde podrán aplicarse la vacuna de forma gratuita durante los meses de enero y febrero.

Es preciso mencionar que la entidad que más casos de COVID-19 ha presentado en lo que va del año es la Ciudad de México, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), es por eso que hay que tomar las medidas sanitarias pertinentes.

¿Dónde hacerse gratis la prueba del COVID-19?

Para aquellas personas que viven en la Ciudad de México y presente algunos síntomas y deseen realizarse la prueba del COVID-19 gratis, deberán a acudir a estos lugares en un horario de lunes a domingo, a partir de las 09:00 horas y hasta agotar existencias.

Álvaro Obregón

Dr. Manuel Escontria, en Calle Frontera 15 Colonia San Ángel, en Dr. Ignacio Morones Prieto en Calle Plaza Hidalgo atrás de la Subdelegación S/N Colonia San Bartolo Ameyalco y en Minas de Cristo, en Calle Prolongación Río Becerra S/N Colonia Minas Cristo Rey.

Azcapotzalco

Dr. Galo Soberón y Parra en Calzada Camarones 485 Colonia Sindicato Mexicano de Electricistas, Dr. Manuel Martínez Báez Avenida El Rosario 34 Colonia San Martín Xochinahuac y Tezozómoc en Avenida Rafael Buelna esquina Amuzgos S/N, Colonia Tezozómoc.



Benito Juárez

En los centros de salud Portales ubicado en Av. San Simón 94 Colonia San Simón Ticumac y Mixcoac en Calle Rembrandt 32 Colonia Mixcoac.



Coyoacán

Policlínica Dr. Salvador Allende en Calle Nahuatlacas esq. Coras S/N Colonia Huayamilpas, en Dra. Margarita Chorné y Salazar en Avenida División del Norte 2986 Col Atlántida y en San Francisco Culhuacán Calle Heroica Escuela Naval Militar esquina Tasqueña S/N Colonia San Francisco Culhuacán.



Cuajimalpa

Clínica La Navidad en Calle 25 De Diciembre Entre Baltasar Y Estrella De Belén S/N Colonia La Navidad, Cuajimalpa en Avenida Cerrada De Juárez S/N Colonia Cuajimalpa y Acopilco en Camino A Chimalpa S/N, Esq. Prolongación Leandro Valle Col. Lorenzo Acopilco.



Cuauhtémoc

Dr. José Ma. Rodríguez en Calz. San Antonio Abad No. 350, Col. Asturias, Soledad Orozco de Ávila Camacho en Juventino Rosas No. 78 Y Tetrazzini, Col. Ex hipódromo De Peralvillo y Dr. Domingo Orvañanos en Comonfort No. 34, Col. Morelos.

Gustavo A Madero

Dr. Manuel Cárdenas de la Vega en la Calle 5 de Febrero, entre José María Bocanegra y Abasolo, 12 Colonia Martín Carrera, en Dr. Gabriel Garzón Cossa en Calle Oriente 85 entre Norte 72-A y Norte 74 S/N Colonia La Joya y en Dr. Rafael Ramírez Suárez en Avenida Montevideo, esq. 17 de Mayo 555 Colonia San Bartolo Atepehuacan.



Iztacalco

Dr. José Zozaya en calle Corregidora Esq. Plutarco Elías 135 Colonia Santa Anita, en Dr. Manuel Pesqueira en Avenida Sur 16 Esquina Oriente 245 S/N Colonia Agrícola Oriental y en 2 de Octubre en Calle Guillermo Prieto 73 Colonia Campamento 2 De Octubre.



Iztapalapa

Dr. Francisco J. Balmis en Calle Independencia 20 Colonia Zacahuizco, en Chinampac De Juárez ubicado en Avenida San Miguel 29 Colonia San José Buenavista y en Buenavista en Avenida San Miguel 29 Colonia San José Buenavista.



Magdalena Contreras

Dr. Ángel de la Garza Brito en Avenida San Jerónimo Esq. Nogal Lote 8 Mz 445 Zona 55 Colonia Pueblo Nuevo, en Oasis de Avenida San Jerónimo 2625 Pueblo San Bernabé Ocotepec y en San Bartolo Ameyalco, en Avenida Francisco I. Madero y San Francisco Lote 44-A Mz 12 Zona 6 Colonia San Bartolo Ameyalco.



Miguel Hidalgo

Centros de salud Dr. Manuel González Rivera en Calle Plan De San Luis Esq. Salvador Díaz Mirón S/N Colonia Santo Tomas, Dr. Ángel Brioso en Calle Benjamín Hill No. 14 Colonia Condesa Vasconcelos y Lago Cardiel en Calle Lago Cardiel (A Un Costado De La Iglesia Las Conchitas) No. 61 Colonia Argentina.



Milpa Alta

Dr. Gastón Melo en Avenida Dr. Gastón Melo S/N Pueblo San Antonio Tecomitl, San Pablo Oztotepec en Calle Matamoros y Rojo Gómez S/N Pueblo San Pablo Oztotepec y Santa Ana Tlacotenco en Avenida José Ma. Morelos y Pavón esquina Ignacio Zaragoza S/N Pueblo Santa Ana Tlacotenco.

Tláhuac

Centros de salud disponibles son San Francisco Tlaltenco en Calle Andrés Quintana Roo y General Carlos A. Vidal S/N Pueblo San Francisco Tlaltenco, Santa Catarina Yecahuizotl en Calle Rafael Oropeza y José Gabriel Mar S/N Pueblo Santa Catarina Yecahuizotl y 13 de Septiembre en Calle Cisne entre Adalberto y Tejeda S/N Colonia Los Olivos.



Tlalpan

Cultura Maya en Calle Izamal entre Tepekan y Hopelchen S/N Colonia Cultura Maya, Dr. José Castro Villagrana en Calle Carrasco esquina Coapa S/N Colonia Toriello Guerra y en Dr. Gerardo Varela Mariscal en Calle Mariano Matamoros esquina Ignacio Allende S/N Pueblo Santo Tomas Ajusco.



Venustiano Carranza

Beatriz Velasco de Alemán en Avenida Eduardo Molina S/N Esquina Peluqueros S/N Colonia 20 De Noviembre, en Romero Rubio ubicado en Calle Manchuria Esq. Transval, 8 Colonia Aquiles Serdán y en Dr. Juan Duque de Estrada en Calle Oriente 170 No. 154 Esq. 4a Cerrada De Oriente 168 154 Colonia Moctezuma 2a. Sección.



Xochimilco

Avenida Juárez esq. Calle Pino, entre Pino y Josefa Ortiz de Domínguez 2 Barrio San Juan, en Tulyehualco Avenida Av. Tláhuac -Tulyehualco, entre Isidro Tapia y División del Norte, Lote 2 Mz 324 Zona 357 Barrio San Sebastián y San Gregorio Atlapulco Calle Gustavo Díaz Ordaz entre Emiliano Zapata y Av. Chapultepec Zona 371 Mz 91 lote 1 Pueblo San Gregorio Atlapulco.