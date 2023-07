Drake Bell visitó el foro de Ventaneando y aclaró todo sobre su supuesta desaparición

Nacido el 27 de junio de 1986, en Newport Beach, California, Drake Bell inició su carrera en el mundo del espectáculo participando en comerciales, programas infantiles y más tarde, protagonizando la serie “Drake & Josh”, que lo lanzó a la fama mundialmente, convirtiéndolo en una de las estrellas juveniles más importantes de Estados Unidos y de otros países, como México.

Tras participar en varias temporadas de “Drake & Josh”, a partir del año 2017, Drake Bell decidió probar suerte en otras facetas de su carrera como la música, la cual le ha traído varias satisfacciones, con el lanzamiento de diversos álbumes y sencillos, que se han colocado en las listas de popularidad de muchos países.

Drake Bell aclaró todo el escándalo por desaparición en Ventaneando.

Sin embargo, Drake no se ha dado a conocer únicamente por su trabajo, sino también por algunas controversias de su vida privada, como cuando hace un par de años, fue acusado falsamente de acoso por una fanática, para luego ser encontrado inocente de esos cargos.

Entre sus últimas polémicas, destaca una posible separación de la madre de su hijo, Janet Von Schmeling. Y la más reciente, su misteriosa desaparición, sobre la cual Drake Bell aseguró que fue falsa, ya que solamente decidió tomarse un tiempo de introspección.

¿Qué dijo Drake Bell en su visita al estudio de Ventaneando? Este viernes, Drake Bell visitó el foro de Ventaneando para hablar en exclusiva, de su nueva gira y muchas cosas más sobre su carrera. “Estamos empezando una gira, después lanzaremos un disco. Inicia el 10 de agosto en Puebla, el 11 en la Ciudad de México, el 18 en Guadalajara, Mexicali, Monterrey y Querétaro”, dijo el cantante.

¿A Drake Bell le gustaría vivir en México?

Sobre lo bien que habla español y si le gustaría vivir en México, Drake dijo que está aprendiendo el idioma aquí y solo lo pone en práctica con sus amigos, pero en realidad necesita tomar clases. “Me encantaría hacerlo, paso mucho tiempo en la Ciudad de México, pero una semana o dos no son suficientes. Me encantaría hacerlo y quedarme de manera permanente”, agregó.

El actor y cantante señaló que le encanta la cultura de México, la gente y cuando está aquí, se siente como en casa. “Los Ángeles son mucha pose, aquí puedo respirar y estar tranquilo”.

¿Cómo ha estado Drake Bell tras los escándalos?

Al preguntarle cómo ha estado tras las polémicas que ha protagonizado, siendo la más reciente su desaparición, Drake Bell aclaró que solamente fueron seis horas las que estuvo incomunicado y no días, como se manejó en redes sociales.

Fue un problema muy grave para mí, estaba pasando por problemas emocionales, lidiando con muchas cosas personales. Estaba en Florida, hablando con mi familia por el teléfono, y dejé el celular en el coche. Subí a dormir y mi familia se preocupó porque no podían contactarme, sabían que yo estaba pasando por muchas cosas. Dijeron que estaba perdido y se convirtió en un asunto muy grave, cuando yo solo estaba dormido en un hotel. Fue muy loco, cuando me encontraron había muchas noticias

“He estado en el foco público, rodeado por medios de comunicación, de muchas historias, de mentiras, de rumores; sobre todo esto, de mi corta desaparición. Es mucha presión y muchas veces, esto genera cuestiones emocionales que te presionan, por eso escribí una canción que habla de eso”, recalcó.