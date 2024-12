Drake Bell desea nacionalizarse mexicano

Drake Bell espera seguir contando con el apoyo de sus fans mexicanos este 2025, pues promete seguir dando lo mejor como cantante y compositor en los temas que lanzará este año.

¿Qué dijo Drake Bell?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Drake Bell dijo lo siguiente: “cada día suben al internet cientos de miles de canciones, así que me siento muy afortunado de contar con muchísimos fans aquí en México y en el resto del mundo que quieren seguir escuchándome”.

“En verdad me siento afortunado por eso, porque es muy difícil destacar entre todo lo que sale cada día porque hay cosas muy buenas y pues sí es complicado, pero yo me mantengo fiel a mi arte y mi estilo y mis fans son increíbles”, añadió.

Drake Bell también declaró que “la última canción que saqué ‘By The Ocean’ es diferente a todo lo demás y a mis fans les encantó todo mi álbum. Es muy eléctrico, tiene distintos sonidos, he sacado muchos álbumes diferentes y mis fans me han seguido en cada uno y me encanta porque me dejan ser el artista que quiero ser”.

¿Drake Bell quisiera convertirse en mexicano?

Y, precisamente por el cariño que siente por nuestro país, trascendió que estaba buscando la nacionalidad mexicana, y para no quedarnos con las dudas se lo preguntamos.

“Sí, claro, sería grandioso, me encanta estar aquí, así que estaría padre (nacionalizarme mexicano)”, finalizó Drake Bell.