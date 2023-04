Drake Bell habla sobre las acusaciones de abuso en su contra.

La carrera de Drake Bell, quien cobrara gran fama por su participación en la serie de Nickeloden “Drake & Josh”, se ha visto empañada por algunos escándalos, siendo el más reciente el que protagonizó en un estacionamiento donde se le vio drogándose al interior de su auto junto a su bebé.

¿Se separó de su esposa?

Después de lo sucedido, una fuente declaró a Page Six que la relación con su esposa había llegado a su fin: “Ella ha tenido suficiente. Tuvieron algunos momentos increíblemente hermosos antes. (Él) Necesita concentrarse en estar saludable y serán excelentes padres en el futuro. Es un mal momento para Drake. Pero es un gran padre cuando está sano y sobrio”. Así mismo, se dio a conocer que Drake Bell había estado en rehabilitación, mientras que su esposa había regresado a su natal Florida tras abandonar su casa en Los Ángeles, California.

Sin embargo, el escándalo que casi terminó con su carrera fue cuando lo acusaron de abuso sexual, situación por la que fue llevado a juicio y terminó declarándose culpable, por lo que fue sentenciado a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario.

¿Qué dijo Drake Bell al respecto? Drake Bell, actor de 36 años, rompió el silencio en el podcast “Creativo”, del creador de contenido, conferencista y autor regiomontano, Roberto Martínez, donde habló de su paso por Hollywood, lo que vivió en Nickelodeon y de cuando fue acusado de abuso sexual.

Al respecto, el intérprete de “Found a Way” declaró que su abogado le dijo: “Desafortunadamente vemos a gente culpable salir libre y a gente inocente quedarse en la cárcel”, tras esto, le planteó dos opciones, una era ir a juicio y probar su inocencia o bien, “hacerte responsable de lo que está aquí, de lo que hiciste, te darán libertad condicional, servicio a la comunidad y no perderás un día con tu hijo”.

¿Por qué eligió la segunda opción?

Sin pensarlo mucho, Drake Bell escogió la segunda opción porque no quería alejarse de su hijo: “Se me presentaron dos opciones, tú también lo habrías hecho”, aseguró el también actor que aprovechó para declarar que no es ningún abusador o acosador como aseguraron algunos medios.

“Elegiré no perder un día en California con mi hijo, y por eso me declaré culpable. Se me presentaron 2 opciones”, declaró.

Cabe mencionar que anteriormente había declarado a Ventaneando que fue muy irresponsable y aseguró que “los fans te contactan en Instagram, pero hubo una chica con la que platiqué y no puse atención a su edad. Al conversar con ella, se obsesionó y cuando me enteré de su edad corté la comunicación y la bloqueé y eso la molestó”.