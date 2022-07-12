Drake Bell rompe el silencio sobre la denuncia de abuso que le hizo una fan.

El 2021 no fue el mejor de los años para Drake Bell, actor y músico que cobrara fama gracias a la serie “Drake & Josh”, ya que enfrentó una seria acusación en su contra por delitos sexuales en contra de una menor de edad.

El famoso actor se declaró culpable de uno de los delitos y fue condenado a dos años de libertad condicional, luego de haber puesto en riesgo a una menor de edad y difundir material perjudicial a menores.

“Hoy acepto esta sentencia porque mi conducta fue incorrecta. Lamento que la víctima haya sido lastimada de alguna manera, obviamente esa no era mi intención”, declaró Drake en aquel entonces a través de un comunicado difundido por su abogado.

De acuerdo con los documentos publicados por la policía, la víctima tenía 15 años cuando, en 2018 presentó una denuncia en contra del también músico en Canadá por un suceso ocurrido en el año 2017 durante uno de sus conciertos en Ohio.

Meses previos a dicho evento, Drake Bell “tuvo conversaciones inapropiadas con la víctima que, en ocasiones, eran de naturaleza sexual” y envió material gráfico inapropiado, según escritos oficiales.

Drake Bell rompe el silencio

Luego de que diversos medios aseguraran que se encuentra en la lista negra de acosadores, el músico salió a dar la cara y habló en exclusiva para Ventaneando sobre lo sucedido con la joven fan que lo demandó y que casi le cuesta su carrera musical.

Pese a haber salido airoso del juicio, Bell no se había pronunciado al respecto; sin embargo, rompió el silencio y en exclusiva habló de lo que vivió con lo que él narra como “una fan obsesionada con él”.

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“Yo fui muy estúpido e irresponsable, sabes, los fans te contactan en Instagram y a veces les respondes y los conoces en los conciertos, pero había una chica con la que platiqué en Instagram y no puse atención a su edad y empecé a conversar con ella y ella se volvió, por decir algo, se obsesionó y cuando me enteré de su edad corté la comunicación y la boqueé y eso la molestó”, declaró.

“Empezó a contactar a mi esposa, a amenazarla y le decía que inventaría cosa que nunca pasaron y sus acusaciones empezaron y eso desató una investigación policiaca y fue muy salvaje, me quitaron mi celular y mi computadora, fueron 18 meses de investigación, casi dos años de investigando las acusaciones que esta mujer había hecho”, añadió.

Cuando le preguntaron si la conoció, Drake señaló que fue a algunos de sus conciertos, pero jamás pasó nada “extracurricular”, sino únicamente lo que pasa a menudo con sus fans a quienes les regala autógrafos, abrazos o besos.

¿Drake Bell violó a la fan? Al ser cuestionado sobre si violó a la fan como ella lo argumentó, Bell fue claro y respondió que “no, claro que no, no hice nada de lo que ella dice y afortunadamente la evidencia forense lo demostró”.

Después de que las pruebas arrojaron que no abusó de la joven, Drake Bell decidió declararse culpable por haber mantenido contacto con una menor de edad, lo que trajo consigo que el proceso se acortara y fuera sometido a dos años de libertad condicional.

“De todos modos hubiera estado en problemas por mi acto irresponsable de no saber lo que debí haber sabido, hubiéramos tenido el mismo resultado, pero hubiera salido en la prensa, hubiera sido como el juicio de Depp (…), la forma más rápida de hacerlo era decir ‘tomo la responsabilidad por lo que hice siempre y cuando podamos desestimar todas las acusaciones falsas que se habían hecho. Mi error fue conversar con esta chica sin saber cuál era su edad y por eso que me metí en problemas’”.

Así mismo, señaló que la historia de la joven fue cambiando al grado de que el juez tuvo que decir: “Esto es algo que jamás había escuchado antes”.