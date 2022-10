VIDEO: Duggan explota tras recibir propuesta indecorosa. ¿Qué pasó?

Ximena Duggan, quien participó en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, se mostró muy molesta en sus historias de Instagram, pues contó que la invitaron a un podcast de contenido subido de tono.

Duggan fue eliminada de Exatlón y nos contó todo lo que pasó con ella.

La practicante de parkour dijo no entender por qué recibió dicha invitación, pues ella se dedica a la actuación, al deporte y a la música.

“Acabo de recibir un mensaje... que me invitan a un podcast. A mí me vale a lo que la gente se quiera dedicar, cero juzgo, mientras estés feliz y tranquilo que te valga, pero yo me dedico a la música, deporte y a la actuación. Nada me hace sentido, pero bueno, cada quien hace de su vida lo que quiera”, dijo la exatleta de la quinta temporada de nuestro reality show.

Ximena Duggan compartió las capturas de pantalla de la invitación, la cual estuvo firmada por una supuesta “Cami Pérez”. La atleta, quien formó parte del equipo azul, también compartió escenas del podcast de contenido para adultos.

La atleta deja claro que respeta el contenido de otros creadores, pero su línea de trabajo no va enfocada a videos subidos de tono.

Te puede interesar: Duggan rompe el silencio sobre sus polémicas en Exatlón: All Star.

Así fue la participación de Duggan en Exatlón

Ximena Duggan formó parte de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, y desde el principio, fue una de las favoritas del equipo azul al ser comparada con Mati Álvarez.

Sin embargo, la querida tapatía no pudo llegar a la Gran Final, pues quedó eliminada tras un intenso duelo contra Marysol Cortés y Nataly Gutiérrez.

Duggan se quedó a un paso de las semifinales de aquella temporada, pues Sol, Nataly y Zudikey Rodríguez llegaron más lejos. Con un merecido cuarto lugar, la mexicana se marchó con grandes aprendizajes: “Todavía no me la creo, siento que estoy soñando... Exatlón me hizo ver muchas cosas de mí", dijo tras su eliminación.

También te puede interesar: Exatlón: Duggan reaparece con preocupante mensaje. (VIDEO)