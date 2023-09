En otra entrega más de la entrevista exclusiva que Pati Chapoy le realizó a Alejandra Guzmán, la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán abrió su corazón y tocó temas bastante álgidos como sus adicciones.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán? El éxito de Alejandra Guzmán dentro del medio del espectáculo es innegable; sin embargo, su carrera se ha visto empañada por las adicciones, principalmente al alcohol, aunque también a algunas drogas.

La dura batalla que ha tenido Alejandra Guzmán contra el alcoholismo

Al respecto, Alejandra Guzmán declaró que “desde chamaca como que no me atrevía a hacer muchas cosas, pero me tomaba un tequila y ya te cantaba con el mariachi, entonces nunca me prohibieron el alcohol en mi casa hasta que me di cuenta que era alcohólica y que no manejaba yo esa fiesta”.

¿Cuándo se dio cuenta de su alcoholismo?

‘La reina de corazones’ reveló que se dio cuenta de que sufría de alcoholismo cuando tenía 28 años, aunque empezó a beber desde los 14 y reveló que probó las drogas cuando tenía 17. Al preguntarle sobre qué fue lo primero que probó, la cantante declaró que la marihuana y después la cocaína.

Alejandra Guzmán declaró que tuvo acceso a las drogas gracias a “la misma banda (amigos y compañeros) y las malas influencias”. La cantante llamó la atención al revelar cómo se dio cuenta de que tenía un problema.

“Yo dije ya no puedo, me fui a mi primer rehab a los 28 años, fue la primera vez que lo intenté así (por decisión propia) y yo me lo pagué. Yo fui solita, dije: ‘con permiso, yo ya me voy y fue un diciembre’”, agregó.

En aquel entonces, Alejandra Guzmán estuvo internada un mes. “Mi mamá me llevó, entonces llegó una terapeuta y me dio una caja de kleenex y me dijo: ‘órale a llorar’. Entonces uno va a llorar y a encontrar todos esos recuerdos que te hacen adicto o que tú no quieres sentir. El alcohol, las drogas, todo está para que tú no sientas y te sientas a toda ma… y feliz. Lo más sano es que psicológicamente te echen la mano, no nada más que te quiten el alcohol o que te pongan un chip, que se me hace una babosada”.

¿Cómo le dijo a Silvia Pinal de su problema de alcoholismo?

Alejandra Guzmán tuvo que decirle a su madre que tenía que ir a rehabilitación, porque ya no quería continuar con su adicción, “ya no puedo seguir así”.

¿Volvió a recaer?

Tras haber ido a rehabilitación, la cantante señaló que volvió a recaer muchas veces, pero aseguró que estas reincidencias son parte del proceso. “Es como cuando apagas una vela, entonces dejas de tomar, pero cuanto tú recaes prendes la vela, no desde arriba, desde donde estaba y la prendes y te vas a ver hasta dónde y ahí le vas cavando tu propia tumba… y hay gente que no tiene fondo”.

“Yo creo que cuando tocas bien tu fondo sales. Sí lo he tocado, lo bueno es que he tocado fondo y he podido alzar la mano y pedir ayuda”, finalizó.