A esta hora EXACTA se oscurecerá México por eclipse solar.

De acuerdo con la astronomía y portales de información, faltan 131 días para que vuelva a manifestarse un eclipse solar en México y algunos estados del territorio nacional podrán visualizarlo totalmente. Por el contrario, en el resto del país el eclipse solo podrá verse de manera parcial.

¿Qué significan los eclipses y cómo aprovechar su energía?

Se habla de un eclipse solar cuando la Luna oculta al Sol según la perspectiva desde la Tierra. Naturalmente, esto es debido a que el astro rey, su satélite natural y el planeta que habitamos están alineados. Al mismo tiempo, la alineación coincide con el fenómeno de Luna Nueva indicando que la Luna está muy cerca del plano de la eclíptica.

¿Cuándo se oscurecerá México por el eclipse solar?

Según la información, el 14 de octubre de 2023 es la fecha en que podrá visualizarse desde México el eclipse solar. Especialmente los estados del sur como Yucatán, Quintana Roo y Campeche tendrán una mirada total de este increíble fenómeno astronómico. Por otro lado, el resto del país solo podrá verlo de manera parcial.

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya ha informado que realmente los sitios y espacios más privilegiados de observación del eclipse solar son Yucatán, Maxcanú, Sisal, Tekax, Planetario Arcario Poveda y el Parque Ecológico Yumtsil.

¿A qué hora se oscurecerá México por el eclipse solar?

Han transcurrido casi 30 años desde el último eclipse solar anular que pudo contemplarse en nuestro país. Como se ha dicho antes, el próximo 14 de octubre de 2023 es la fecha en que acontecerá. Pero con respecto al horario, en Mérida, Yucatán el eclipse solar tendrá lugar a las 9:45 a.m. y finalizará a la 1:08 p.m. siendo las 11:24 a.m. su punto máximo.

Mientras que, en otras ciudades como Cancún, el evento astronómico será de las 10:49 a.m. a las 2:13 de la tarde, con un punto máximo de las 12:29 p.m. Seguidamente, los residentes de la Ciudad de México podrán visualizar este eclipse solar desde las 9:36 a.m. a las 12:50 p.m. siendo las 11:09 a.m. de la mañana su punto más alto para verlo.

