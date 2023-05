Ed Sheeran gana juicio por presunto plagio de “Thinking out loud”.

“Thinking out loud” es un tema que todos hemos escuchado en algún momento, pues es un infaltable en las bodas, compromisos y demás eventos de tipo romántico; sin embargo, una gran controversia se había generado en torno el exitoso tema del músico, compositor y cantante británico Ed Sheeran, quien había sido acusado de plagiar la canción de Marvin Gaye “Let’s Get It On”.

¿Ed Sheeran ganó el juicio por presunto plagio? Este jueves 4 de mayo, Ed Sheeran y su equipo legal alzaron el brazo en señal de victoria después de que los miembros del jurado dictaminaran que había creado “independientemente” su exitosa canción.

Cabe mencionar que en el pleito legal también estuvieron inmiscuidos Warner Music Group y Sony Music Publishing, productoras del también intérprete de “Perfect”, “Shape of you”, “Photograph” y “Eyes closed”, entre otros.

Sheeran tocó la guitarra frente al estrado durante su juicio de plagio para demostrar su inocencia y que los acordes de “Thinking out lloud” no son los mismos que los de la canción de Marvin Gaye. Cabe mencionar que anteriormente había declarado que si perdía el juicio se retiraría de la música: “Si eso sucede, termino, me detengo”.

¿Por qué Ed Sheeran fue acusado de plagio?

El británico fue acusado de plagio por su tema “Thinking out loud” de 2014, el cual supuestamente contenía elementos de “Let´s Get In On” de Marvin Gaye. El artista fue demandado por le hija de Ed Townsend (compañero de composición de Gaye), alegando que el inglés copió partes del tema ya mencionado y los usó para su canción.

Los Townsend buscaban una fuerte suma de dinero en daños, así como una orden que le prohibiera a Ed Sheeran volver a interpretar su canción.

¿Quién es Marvin Gaye?

Marvin Gaye nació el 2 de abril de 1939 en Washington, DC, fue hijo de un pastor apostólico y cantó en la iglesia de su padre antes de formar el grupo The Rainbows. Tuvo problemas con las drogas y su mujer lo abandonó por su mejor amigo Teddy Pandergrass.

Entre su larga lista de éxitos destacan “Let’s Get In On”, “Sexual Healing” y “I Heart it Trough the Gravepine”. Marvin Gaye murió en Los Ángeles el 1 de abril de 1984, luego de que su padre le diera un tiro tras una fuerte discusión.

¿Ed Sheeran ha sido demandado por plagio en otras ocasiones?

Esta no es la primera vez que Ed Sheeran es demandando por presunto plagio, ya que en 2022 enfrentó otro por su canción “Shape of you”, luego de las acusaciones de Sami Chokri, conocido como Sami Switch y el productor Ross O’Donoghue, por presuntamente copiar elementos de su canción “Oh Why”.