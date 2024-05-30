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Sorpresivo Concejo Tribal | Survivor México 2024
El último Concejo Tribal de la penúltima semana no podría ser más emocionante, dos sobrevivientes son enviados al Juego de Extinción a luchar por llegar a la final.
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Observadores contra sobrevivientes en el Concejo Tribal | Survivor México 2024
El primer Concejo Tribal de la penúltima semana de Survivor México 2024 estuvo lleno de emociones y nuevas peleas entre los sobrevivientes y los observadores.
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CONTENIDO EXCLUSIVO | Todo lo que no viste del treceavo Concejo Tribal | Survivor México 2024
Un polémico Concejo Tribal, Gaby posee el Collar de Inmunidad Individual con el poder de sentenciar directamente a alguien. Edwin, Chile y Lobo son los más votados.
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FOTOS | Los sobrevivientes se enfrentan para ganar los Collares de Inmunidad Individual Survivor México 2024
¿Te perdiste la prueba en donde todos los integrantes de cada tribu se enfrentaron para ganar los Collares de Inmunidad Individual en Survivor México 2024?
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FOTOS | Las tribus se enfrentarán por un sartén, elotes y lámparas en Survivor México 2024
¿Te perdiste la prueba por una jugosa recompensa en Survivor México 2024? Te mostramos todo lo que sucedió en la galería exclusiva de Survivor México 2024.
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FOTOS | Así se vivió el Duelo de Extinción en Survivor México 2024
¿Te perdiste el duelo triple por la permanencia en Survivor México 2024? Recopilamos los mejores momentos en la galería exclusiva del Duelo de Extinción.
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Eduardo Miranda "Chile" | Survivor México 2024
Eduardo Miranda mejor conocido como “Chile” es un famoso influencer y estrella de los reality shows, desde muy pequeño quiso ser una persona muy famosa.
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