Eduardo Mora | DR

7 diseños de uñas chiquitas que puedes usar en manos o pies: son sencillas y bonitas
Las uñas cortas ya no piden disculpas: estos diseños minimalistas, elegantes y facilísimos de replicar son la prueba de que menos sí es más
Transforma los outfits favoritos de tu pequeño en piezas únicas, llenas de memoria y estilo sostenible; y todo esto sin necesidad de ser experta en costura
Si es tu primer proyecto con luces LED, comienza con las ideas de nivel bajo, pero también presentamos proyectos para quienes ya tienen habilidades
Un mole de cacahuate cremoso, aromático y listo en menos de una hora: la receta tradicional que conquista cualquier mesa familiar con sabor auténtico
Las ideas de manicure que lideran las tendencias tienen algo en común: brillan, cambian de color y dejan a todos sin palabras
Desde estilos minimalistas hasta nail art floral o efecto espejo: estos diseños de uñas duran semanas y se adaptan a cualquier look o evento.
Usa los objetos olvidados para crear nuevas piezas decorativas únicas, organizadores elegantes y jardines vivos con estos proyectos fáciles
Una guía para llenar cada rincón con fragancias frescas y naturales: versátiles, fáciles de mantener y mucho mejor que cualquier aromatizante artificial
La planta más versátil y poderosa que puedes tener es fácil de sembrar, tiene beneficios medicinales y resultados que transforman tu rutina de bienestar
Transforma esos materiales olvidados en piezas únicas, elegantes y útiles con proyectos DIY sorprendentemente fáciles y creativos