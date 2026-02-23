6 plantas aromáticas que puedes tener en interior o exterior y tu casa siempre olerá rico

Tener la casa con un aroma natural, persistente y agradable es uno de esos pequeños lujos que más impacto tienen en el bienestar cotidiano de las familias. Las plantas aromáticas funcionan como ambientadores vivos con múltiples beneficios: perfuman el aire, decoran con estilo y, en muchos casos, también tienen usos culinarios y medicinales.

La tendencia de cultivar hierbas aromáticas en maceta, ya sea en interior como en balcones, patios o jardines, ha ganado popularidad en los últimos años como parte de las tendencias de decoración y bienestar. La creadora de contenido Lotte, que creó el sitio especializado Floral & Fragrant, explica en una publicación de su blog que su pasión por las plantas fragantes nació de descubrir que una casa impregnada de aromas naturales es un espacio completamente distinto al que se perfuma con productos químicos.

Lo que distingue a las aromáticas de otras plantas de interior es que sus aceites esenciales en hojas, flores o tallos, se liberan de forma constante al ambiente. Según el portal especializado COMPO, las hierbas mediterráneas como romero, tomillo y lavanda se benefician especialmente de la exposición solar, que intensifica tanto su aroma como sus principios activos.

Estas son las 6 mejores plantas aromáticas para que tu casa huela rico, con todo lo que necesitas saber para cuidarlas sin complicaciones.

1. Albahaca

Plantas aromáticas que puedes tener en interior o exterior. Crédito: Unsplash

Con una pequeña maceta cerca de la cocina, podrás pasar la mano de vez en cuando para generar un oleada dulce que llena el espacio de inmediato. Según el portal EcologíaVerde, necesita mucha luz directa y riego moderado con sustrato que nunca se encharque. Como recomendación adicional, recorta las puntas para que rebrote y siga perfumando.

2. Menta o hierbabuena

Plantas aromáticas que puedes tener en interior o exterior. Crédito: Unsplash

Con brotes exuberantes de color verde intenso podrás ponerla en una maceta colgante en el baño o en el balcón y tendrás un aroma fresco tan limpio que transforma cualquier rincón en un mini spa. En el verano, es mejor ubicarla en interior para que tenga sombra media y aumentar el riego para mantener sus hojas frescas.

3. Romero

Plantas aromáticas que puedes tener en interior o exterior. Crédito: Unsplash

Este arbusto pequeño de ramas con agujas de color gris-verdosas y pequeñas flores, emite un olor resinoso y cálido que evoca los paisajes del Mediterráneo, de donde es originaria. Los expertos recomiendan condiciones soleadas y suelo arenoso, lo que lo hace ideal para macetas en terrazas o ventanas con luz directa.

4. Tomillo

Plantas aromáticas que puedes tener en interior o exterior. Crédito: Unsplash

De pequeños tallos con hojitas ovaladas de color verde-oscuro y flores rosadas minúsculas, esta planta estará genial en tu casa si la colocas en una maceta redonda donde reciba varias horas de sol directo. Lo mejor es que resiste sin problema a climas de hasta 35°C y apenas necesita que la riegues, por lo que se vuelve una las plantas aromáticas más fáciles de mantener.

5. Lavanda

Plantas aromáticas que puedes tener en interior o exterior. Crédito: Unsplash

Esta es la reina indiscutible de las plantas aromáticas del hogar: perfuma baños, elimina olores persistentes y sus flores secas funcionan como saquitos naturales para ambientar el espacio de cajones y armarios. Se recomienda que esté en una maceta amplia con excelente drenaje y riego espaciado, ya que el exceso de agua es su principal enemigo.

6. Jazmín

Plantas aromáticas que puedes tener en interior o exterior. Crédito: Unsplash

Esta enredadera de hojas brillantes con flores blancas pueden trepar una cerca o un balcón, liberando su perfume dulce e intenso al caer la tarde y durante la noche. Si lo ubicas bajo una ventana que puedas dejar abierta en las noches cálidas, tendrás un efecto maravilloso.

Si el espacio de tu hogar es limitado, considera que la mayoría de estas plantas se pueden mezclar en una misma maceta, pero es recomendable agrupar las que tienen necesidades similares. Romero y tomillo conviven muy bien por ser mediterráneas. Por otra parte, evita mezclar menta con lavanda, ya que la menta necesita más agua.

Si por alguna razón notas que tus plantas aromáticas ya no huelen, esto podría deberse a falta de luz o exceso de riego. Cuando el sol es insuficiente, la planta deja de producir aceites esenciales y pierde fragancia. La solución es moverla a un lugar más luminoso y moderar el riego.