39 diseños de manicura semipermanente que puedes usar en cualquier ocasión: son preciosas

Desde estilos minimalistas hasta nail art floral o efecto espejo: estos diseños de uñas duran semanas y se adaptan a cualquier look o evento.

semi portada.jpg
Los mejores diseños de uñas semipermanentes para toda ocasión. Crédito: Pinterest
Notas,
Estilo de vida

Escrito por: Eduardo Mora | DR

La manicura semipermanente es una técnica de esmaltado de uñas que combina la durabilidad del gel con la estética del esmalte tradicional. A diferencia del esmalte normal que se despinta en días, el semipermanente se adhiere de forma firme y duradera gracias a su proceso de curado bajo lámpara UV o LED, manteniendo el brillo y el color intactos por hasta cuatro semanas sin astillarse, ni desgastes visibles.

Entre las tendencias de temporada destacan las Glazed Donut Nails que tienen un acabado nacarado semi-traslúcido con tonos nude rosado o blanco perla; y las Aura Nails con un efecto difuminado en dos o más tonos que crea un halo de color alrededor del centro de la uña, muy popular en lila, azul y rosa; también están las Chrome & Mirror Nails con un impresionante espejo holográfico en plata, oro, morado y versiones multicolor,

A continuación, una selección de los diseños de uñas semipermanentes más inspiradores que encontramos en Pinterest, con sus fuentes originales para que puedas explorar cada uno en detalle.

10.jpg
Diseños de manicura semipermanente para cualquier ocasión. Crédito: Pinterest
1.jpg
3.jpg
2.jpg
5.jpg
4.jpg
8.jpg
7.jpg
6.jpg
9.jpg
12.jpg
14.jpg
13.jpg
16.jpg
15.jpg
18.jpg
17.jpg
20.jpg
19.jpg
11.jpg
24.jpg
26.jpg
25.jpg
28.jpg
27.jpg
30.jpg
29.jpg
22.jpg
21.jpg
23.jpg
39.jpg
31.jpg
30.jpg
32.jpg
34.jpg
33.jpg
36.jpg
35.jpg
38.jpg
37.jpg
