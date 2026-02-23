39 diseños de manicura semipermanente que puedes usar en cualquier ocasión: son preciosas

La manicura semipermanente es una técnica de esmaltado de uñas que combina la durabilidad del gel con la estética del esmalte tradicional. A diferencia del esmalte normal que se despinta en días, el semipermanente se adhiere de forma firme y duradera gracias a su proceso de curado bajo lámpara UV o LED, manteniendo el brillo y el color intactos por hasta cuatro semanas sin astillarse, ni desgastes visibles.

Entre las tendencias de temporada destacan las Glazed Donut Nails que tienen un acabado nacarado semi-traslúcido con tonos nude rosado o blanco perla; y las Aura Nails con un efecto difuminado en dos o más tonos que crea un halo de color alrededor del centro de la uña, muy popular en lila, azul y rosa; también están las Chrome & Mirror Nails con un impresionante espejo holográfico en plata, oro, morado y versiones multicolor,

A continuación, una selección de los diseños de uñas semipermanentes más inspiradores que encontramos en Pinterest, con sus fuentes originales para que puedas explorar cada uno en detalle.

Diseños de manicura semipermanente para cualquier ocasión. Crédito: Pinterest

